Strateg - Enheten för strategiskt stöd
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2026-06-22
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du arbeta i en strategisk och samhällsviktig roll där du bidrar till att stärka kvaliteten inom socialtjänsten och motverka välfärdsbrott? Uppsala kommun söker nu en engagerad strateg till enheten för strategiskt stöd, där du får en central position i arbetet med upphandling, avtalsuppföljning och utredningar.
Uppsala kommun söker en strateg för att arbeta med upphandling, avtalsuppföljning, avvikelser och att motverka välfärdsbrott inom Socialförvaltningens område. På enheten för strategiskt stöd inom socialförvaltningen får du en central roll i detta viktiga arbete! Enheten för strategiskt stöd ansvarar för en bredd av intressanta och komplexa uppdrag. Det innefattar strategiskt stöd till socialnämnden, förvaltningsdirektör och avdelningschefer i förvaltningen inom samtliga av nämndens sakpolitiska ansvarsområden.
Enheten ansvarar bland annat för att:
Bereda beslutsunderlag till nämnden och förvaltningens ledningsgrupp.
Genomföra upphandlingar.
Skriva fram avtalsförslag, avtalsuppföljningar och utvärderingar.
Kompetensutveckling för förvaltningen.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får arbeta nära politisk ledning och förvaltningsledning. Här får du använda och utveckla din kompetens i en strategisk och betydelsefull roll för vårt samhälle.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som strateg hos oss kommer du att arbeta med både strategiskt utvecklingsarbete och operativ ärendehantering i en politiskt styrd organisation, där du ges goda möjligheter att påverka och bidra till verksamhetens utveckling. I rollen ansvarar du för att delta i och driva upphandlingar, arbeta med ramavtal samt följa upp ingångna avtal. Uppföljningarna genomförs bland annat genom verksamhetsbesök, analyser och rapportering, där du granskar exempelvis kvalitet, bemanning och efterlevnad av avtal.
Du kommer även att arbeta med att följa upp och utreda avvikelser samt hantera anmälningar om missförhållanden. I uppdraget ingår att ta fram beslutsunderlag, skriva rapporter och genomföra utredningar som presenteras för socialnämnd och ledningsgrupp. Vidare förväntas du samverka med andra myndigheter och organisationer som en naturlig del av arbetet. Rollen kan utvecklas över tid, vilket innebär att ytterligare arbetsuppgifter kan komma att tillkomma.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, socialt arbete eller samhällsvetenskap. Tjänsten kräver erfarenhet av arbete med upphandling. Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med välfärdsbrott eller liknande uppgifter inom offentlig förvaltning eller närliggande områden. Det är också en fördel om du har arbetat med avtalsuppföljning samt har erfarenhet av att genomföra utredningar.
Som person har du mod att agera efter din egen övertygelse. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll kommunicerar du tydligt, välformulerat och engagerat i både enskilda möten och inför såväl små som större grupper, med förmåga att anpassa ditt budskap efter situation och målgrupp. I ditt arbete ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och häller tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ola Jeremiasen, stabschef, 018-727 86 15.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Stab SCF Kontakt
Stabschef
Ola Jeremiasen 018-727 86 15 Jobbnummer
9971793