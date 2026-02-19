Strålsäkerhetsingenjör - reaktorsäkerhet
2026-02-19
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Är du bra på att bedöma information och vill arbeta med säkerhet inom kärnkraften?
Nu har du möjlighet att göra det hos Forsmarks Kraftgrupp AB. Vi bidrar till Sveriges fossilfria elförsörjning och för att nå vårt mål mot fossilfrihet behöver vi fler engagerade medarbetare!
Vi söker en reaktorsäkerhetsingenjör till gruppen för Licensiering - mek och process. Gruppen är en del av enheten Anläggningsdesign på Teknikavdelningen.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att ingå i ett team med en kultur som präglas av samarbete, öppenhet och lärande av varandra i syfte att gemensamt nå våra mål samtidigt som vi har trevligt på jobbet.
Gruppen består av nio personer, både kvinnor och män, med varierande ålder och erfarenhetsnivå. De huvudsakliga ansvarsområdena är det sammanhållande ansvaret för Forsmarks säkerhetsredovisning (SAR och STF), stöttning i reaktorsäkerhetsfrågor samt genomförande av primär strålsäkerhetsgranskning och anläggningskonstruktion inom områdena process, mek, bygg och mot SKB.
Arbetsuppgifterna är varierande men i huvudsak kommer du att:
Tillse att strålsäkerhetsredovisningen uppfyller gällande krav genom upprättning och omarbetning till följd av felupptäckter, omvärldsbevakning eller på andra sätt vunna erfarenheter.
Utgöra stöd i strålsäkerhetsfrågor. Ofta i form av dokumenterade värderingar och utlåtanden som stöttning till FKA 's driftledning eller mot övriga delar av organisationen.
Primär strålsäkerhetsgranskning, vilket görs vid ändringar i konstruktion eller dokumentation i syfte att säkerställa bibehållen eller ökad strålsäkerhet.
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du har god anläggningskännedom eller erfarenhet från några års arbete på Forsmark, gärna inom något av områdena drift/produktion, mek eller konstruktion process. Alternativt har du erfarenhet av SAR och STF, kravhantering, säkerhetsanalyser eller liknande arbetsuppgifter från annan verksamhet.
Som person är du ansvarstagande och säkerhetsmedveten. Du tycker om att skriva, har god initiativförmåga, motiveras av att utvecklas och att arbeta både självständigt och i grupp med andra. Tjänsten innebär många kontaktytor inom organisationen och du behöver vara kommunikativ och ha en god samarbetsförmåga. Du är handlingskraftig i ditt agerande och säkerställer att du får tag i de personer eller den dokumentation som kan hjälpa dig framåt. Vi strävar hela tiden efter en god dialog där vi hjälper varandra att nå framgång.
Goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift är ett krav.
Har du viljan att växa - då finns det goda utvecklingsmöjligheter här hos oss!
Ytterligare information
Övrig information
Vid frågor om tjänsten samt rekryteringsprocessen, hör av dig till: Rekryterande chef Karl Jansson,
tfn 072-451 74 12 eller Stina-Lisa Hast 072-538 28 21.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Anders Nielsen 0700786840
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Hans Lindkvist, Ledarna - Martin Hägglund, SEKO -Leo Lehtinen. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval sker löpande.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb.
742 94 ÖSTHAMMAR
