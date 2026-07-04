Storstädning under juli-augusti

Hej, Vi söker fem medarbetare för storstädning av fastigheter Vi söker fem personer för arbete med storstädning av fastigheter under juli och augusti. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: Fönsterputsning Storstädning av trapphus Städning av gemensamma utrymmen Övriga städuppgifter som ingår i fastighetsstädning
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Tidigare erfarenhet av lokalvård eller storstädning är meriterande, men inget krav. Arbetet utförs på olika fastigheter i Stockholmsområdet. Vi tar endast emot ansökan endast via e-post: jobb@cleanfresh.se