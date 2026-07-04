Storstädning under juli-augusti

Cleanfresh 2014 AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-04


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Hej,
Vi söker fem medarbetare för storstädning av fastigheter
Vi söker fem personer för arbete med storstädning av fastigheter under juli och augusti.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Fönsterputsning
Storstädning av trapphus
Städning av gemensamma utrymmen
Övriga städuppgifter som ingår i fastighetsstädning

Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Tidigare erfarenhet av lokalvård eller storstädning är meriterande, men inget krav.
Arbetet utförs på olika fastigheter i Stockholmsområdet.
Vi tar endast emot ansökan endast via e-post: jobb@cleanfresh.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@cleanfresh.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cleanfresh 2014 AB (org.nr 556974-4286), http://www.cleanfresh.se
Valhallavägen 135 (visa karta)
115 31  STOCKHOLM

Jobbnummer
9992684

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