Storstädare med fönsterputs erfarenhet - Hemfrid Stockholm

2026-02-13
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster som hemstädning, storstädning, fönsterputs och mycket mer - alltid med kvalitet och kundnöjdhet i fokus.
Nu söker vi Storstädare med erfarenhet av fönsterputs till Stockholms län. Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med ett praktiskt arbete? Då kan du vara vår nästa stjärna!
Som Storstädare på Hemfrid har du en viktig roll - att leverera förstklassig service och skapa skinande resultat hemma hos våra kunder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor vid större uppdrag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Storstädning i privata hem
Fönsterputsning hos privata kunder
Putsning av inglasade balkonger och andra glaspartier
Självständigt arbete ute hos kund samt teamarbete vid större uppdragProfil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av praktiskt arbete, gärna inom städning eller service. Du är trygg i din roll, arbetar strukturerat och sätter alltid kvalitet och kundnöjdhet i första rummet.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av storstädning och/eller fönsterputs
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Kan arbeta flexibla tider måndag-fredag (helgarbete kan förekomma)
Meriterande om du:
Har erfarenhet från serviceyrke, flytt eller hemstädning
Har gått utbildning inom fönsterputs
Har tillgång till egen bil
Har B-körkort eller EU-körkort
Vi erbjuder
Vår ambition är tydlig - vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför erbjuder vi trygga villkor och goda förmåner:
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom fönsterputs och städteknik
Härliga kollegor från hela världen
Gratis mobilabonnemang
Vill du vara med på vår resa? Ansök redan idag!
Välkommen till Hemfrid!
