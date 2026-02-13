Storstädare med fönsterputs erfarenhet - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-02-13


Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster som hemstädning, storstädning, fönsterputs och mycket mer - alltid med kvalitet och kundnöjdhet i fokus.
Nu söker vi Storstädare med erfarenhet av fönsterputs till Stockholms län. Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med ett praktiskt arbete? Då kan du vara vår nästa stjärna!

Arbetsuppgifter
Som Storstädare på Hemfrid har du en viktig roll - att leverera förstklassig service och skapa skinande resultat hemma hos våra kunder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor vid större uppdrag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Storstädning i privata hem

Fönsterputsning hos privata kunder

Putsning av inglasade balkonger och andra glaspartier

Självständigt arbete ute hos kund samt teamarbete vid större uppdrag

Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av praktiskt arbete, gärna inom städning eller service. Du är trygg i din roll, arbetar strukturerat och sätter alltid kvalitet och kundnöjdhet i första rummet.
Vi ser att du:

Har erfarenhet av storstädning och/eller fönsterputs

Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska

Är noggrann, ansvarstagande och punktlig

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Kan arbeta flexibla tider måndag-fredag (helgarbete kan förekomma)

Meriterande om du:

Har erfarenhet från serviceyrke, flytt eller hemstädning

Har gått utbildning inom fönsterputs

Har tillgång till egen bil

Har B-körkort eller EU-körkort

Vi erbjuder
Vår ambition är tydlig - vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför erbjuder vi trygga villkor och goda förmåner:

Kollektivavtal och bra anställningsvillkor

Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Utbildning inom fönsterputs och städteknik

Härliga kollegor från hela världen

Gratis mobilabonnemang

Vill du vara med på vår resa? Ansök redan idag!
Välkommen till Hemfrid!
I våra rekryteringsprocesser genomför vi alltid en bakgrundskontroll före anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9740726

