Storkundssäljare
2025-08-11
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Vill du bygga långsiktiga affärer och relationer - på riktigt?
Till Derome Bygg & Industri söker vi nu en Storkundssäljare till Göteborg som vill spela en central roll i vår fortsatta tillväxt.
I den här rollen kombinerar du affärsmannaskap och förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer med några av byggbranschens största aktörer.
Som Storkundssäljare ansvarar du för försäljning till större byggentreprenörer, där en stor del av ditt arbete innebär att både skapa nya affärsmöjligheter samt utveckla våra befintliga. Du arbetar med att identifiera och realisera tillväxt och att bygga relationer med olika beslutsfattare hos respektive kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Försäljningsansvar för egen kundstock
- Uppsökande verksamhet och besöksbokning
- Genomförande av pris och avtalsförhandling
- Kontinuerlig bearbetning av befintlig kundstock samt nykundbearbetning
- Analys av kundens behov och utveckling av vårt erbjudande (produkter & tjänster)
- Arbeta med att bredda sålt sortiment (tillsammans med specialistsäljare)
- Stärka lönsamheten (marginal, tjänster, kostnadseffektivisering)
Vi söker dig som har god erfarenhet av försäljning och nyckelkundsbearbetning, skulle du dessutom ha detta inom bygg- och järnhandel ser vi det som mycket meriterande. För att lyckas som storkundssäljare hos oss bör du vara strukturerad, initiativrik och en stark lagspelare. Som person bör du även känna igen dig i att vara självgående, ansvarsfull och att du besitter ett välutvecklat affärsmannaskap. Du är van vid att hantera hela säljprocessen med hög energi, god samarbetsförmåga och en hög arbetsmoral.
Vi söker dig som har drivkraften och viljan att utvecklas tillsammans med oss. Om du dessutom uppskattar långsiktiga relationer, värdesätter kvalitet och trivs i en organisation där tempot är högt och beslutsvägarna korta, kommer du att trivas hos oss. Här får du möjlighet att påverka, ta ansvar och vara med och forma vår framtid.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder. Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana - tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
