2026-03-19
Outnorth är Skandinaviens ledande e-handlare inom outdoor och marknadsför och säljer kläder, skor och utrustning för aktiviteter och träning utomhus. Vi jobbar för att få fler människor att vistas utomhus mer, oavsett tidigare erfarenhet eller ambitionsnivå, oavsett om de är ute efter en naturupplevelse eller en uteaktivitet och oavsett om det handlar om kläder och prylar eller om själva upplevelsen.
Om rollen:
Som Store Sales i vår butik är du Outnorths ansikte utåt. Du hjälper våra kunder med förberedelserna för äventyren och ser till att upplevelsen startar redan vid första besöket. Du vägleder våra kunder till rätt produkt och utrustning. Vi strävar efter personlig service och vägledning i en hemtrevlig miljö som andas natur och friluftsliv.Publiceringsdatum2026-03-19Profil
Du besitter en hög servicenivå, goda produktkunskaper samt förmågan att bidra till att butiken är i bästa skick. Du motiveras av att hjälpa och guida kunderna till rätt produkt och du har en förmåga att kunna inspirera till hälsa och friluftsliv.
Du är en flexibel, ansvarstagande och öppensinnad person som har ett rykande intresse för natur och aktivt friluftsliv. Som person är du positiv och håller hög kvalitet i ditt arbete samt har god förmåga att jobba i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss i butiken är det viktigt att känna att du har ett engagemang, både för varje kundärende och för gruppdynamiken. Vi ser även att du har ett helhetstänk med en positiv grundinställning till naturen, människan och miljön.
Som person är du är genuint intresserad av outdoor: det kan vara friluftsliv, trailrunning, camping eller skidåkning. På Outnorth lever vi utifrån våra värderingar - Teamwork, Driv och AnsvarKvalifikationer
• Butikserfarenhet och kassavana
• Vi söker dig som fyllt 18 år som både talar svenska och engelska.
• Arbetstiden är förlagd till både vardagar och helger.
Din känsla för service värdesätts högt i rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder
På Outnorth arbetar vi för att få fler människor att komma ut i naturen och delar intresset internt för aktivitet och friluftsliv. Hos oss råder ett öppet klimat där det går snabbt från beslut till genomförande där vi värdesätter våra medarbetares idéer och viljan till att påverka för att utveckla organisationen framåt.
• Kollektivavtal
• FriskvårdsbidragOm företaget
Outnorth är ett snabbväxande och dynamiskt företag på stark frammarsch och med Egmont som huvudägare fortsätter vi nu vår positiva tillväxt. Vi finns lokaliserade med kontor i Växjö och Göteborg samt två butiker placerade i Växjö och Kalmar - totalt är vi ca 140 tillsvidareanställda. Vi ingår tillsammans med norska Fjellsport AS i Outnordic som är en del av Egmontkoncernen. Outnorth omsatte ca 1,2 miljarder SEK under 2024. Den danska mediekoncern Egmont blev 2018 majoritetsägare i Outnorth och har parallellt investerat i flera andra e-handelsbolag, bland annat Bagaren och Kocken och Royal Design. Läs mer om bolagen här: www.outnorth.se www.egmont.com.
Outnorth butik är stans ledande affär inom friluftsliv och urban outdoor. Vi erbjuder ett brett sortiment av friluftskläder och utrustning för natursköna aktiviteter i skogen eller på fjället.Så ansöker du
Omfattning: 60% vikariat, ca 1 år (vi söker två personer)
Start: Efter överenskommelse, med start så snart som möjligt
Placering: Växjö
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan. Varmt välkommen till oss!
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Erik Prim, Store Manager, på erik.prim@outnorth.com
. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outnorth AB
(org.nr 556709-7349)
Outnorth
9806630