Store Manager till ny lagersite hos Billackering.eu - Adecco Sweden AB - Lagerjobb i Södertälje

Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Södertälje2021-04-07Billackering.eu söker nu en Store Manager i Sverige. Vill du vara med och starta upp företagets nya svenska lagersite för e-handel?2021-04-07Rollen som Store Manager är bred. Du får vara med från början och påverka genom att delta i flytten samt hjälpa till att bygga upp företagets svenska lager på ny ort. Ett showroom med lagerbutik kommer med stor sannolikhet också att byggas upp direkt i samma lokal. När väl allt är på plats så är viktigast för dig att se till att kunderna blir nöjda. Detta gör du genom att hantera lagret samt butik och allt runt omkring vilket inkluderar bland annat arbetsledning av personal på lagret, ansvar för inköpsflödet, leveranser, kundservice och försäljning samt enklare digital marknadsföring. Du kommer att vara en del av det dagliga arbetet på lagret och bland annat få lära dig att mixa färger.Personalstyrkan på plats består av dig och 1-2 lagermedarbetare där du har personal och arbetsledaransvar. Övriga kollegor har du mest kontakt med digitalt. En del resor till Finland och inom Sverige kan förekomma, speciellt under första perioden.Arbetstiderna är mestadels kontorstider måndag till fredag 08:00 - 17:00, men vi söker dig som är flexibel i din tillgänglighet. Vår och sommar är högsäsong.Billackering.eu är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer anpassa lokaliseringen av den nya siten efter dig. Initialt letar de efter en lokal mellan Stockholm och Strängnäs beräknas vara mellan 200-300 kvm.I din roll som Store Manager kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:* Vara delaktig i lagerflytt från Grästorp* Hjälpa till att starta upp ny lagersite* Lageransvar* Försäljning och Customer service - On-line och fysisk butik* Personal och arbetsledaransvar* Inköpsansvar* Digital marketing* Sedvanliga dagliga arbetsuppgifter inom lager* Resor kan förekommaTjänsten som Store Manager ger dig anställning direkt på Billackering.eu med start i juni-juli.Om digVi letar efter dig som precis som Billackering.eu har en passion för bilar. Som person ska du vara driven, serviceminded, ansvarstagande och alltid vilja utvecklas. Viktigt att du tänker lite som en entreprenör. Då industrin är traditionell letar vi efter någon med "nya ögon", som tidigare arbetat med lager och nu vill ta sitt nästa steg i sin karriär. Vi vill gärna att du ska vilja växa med företaget. Du måste ha erfarenhet av kundservice och datavana är nödvändigt då mycket sker digitalt. Därför är det viktigt att du lär dig nya system snabbt och gillar att jobba digitalt. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet om inköp, men det är inte ett krav. Du måste ha möjlighet att kunna resa, speciellt i uppstartsfasen.Du måste kunna kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift då inte alla kontaktytor befinner sig i Sverige.Viktigt för tjänsten är:* Erfarenhet av lagerarbete* Erfarenhet inom kundservice* Inköpserfarenhet är meriterande* Att du tycker om att jobba digitalt* Att du är ansvarstagande, har ett eget driv och vill utvecklas* Kunna kommunicera på svenska och engelska* Möjlighet att resa* Att du har passion för bilarVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Praktisk erfarenhet och personliga egenskaper är viktigare än utbildning.Om Billackering.euBillackering.eu är en webbutik ägd av finska Automaalit.net Sweden AB. Företaget har en branscherfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1982. Totalt är vi 12 trevliga medarbetare som älskar att betjäna våra bilentusiastiska kunder. Billackering.eu kan blanda till över 900 000 olika färgkulörer, helt enligt de önskemål som kund har.Läs mer på www.billackering.eu KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:Sofi Arbelius via Adecco 010 - 173 73 00 eller sofi.arbelius@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordStore Manager till ny lagersite hos Billackering.eu, lagerarbete, södra Stockholm, Strängnäs, Bilbranschen, Billackering, lager, e-handel, butik, Adecco, Billackering.eu, Automaalit.net Sweden AB, lagerchefVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-16Adecco Sweden AB5675466