Store Area Manager
Hi3G Access AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-10-14
Här på Tre ska du ha din karriärs bästa ledare, det är vår vision! Nu söker vi nästa Store Area Manager för ett vikariat som vill leda och utveckla våra 3Butiker i Malmö och Lund. Känns det som något för dig? Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Om rollen
I den här rollen som Store Area Manager på Stores ansvarar du för sammanlagt fyra butiker belägna i Malmö och Lund: Mobilia, Emporia, Triangeln och Nova Lund. En ny dag innebär en ny möjlighet att leda och utveckla våra 3Butiker, där du har det övergripande ansvaret för den dagliga driften, försäljning, rekrytering och personalledning. Tillsammans med ditt team strävar du dagligen efter att uppnå 3Butikernas budgetmål.
Du coachar våra butikssäljare och ledare, med målet att säkerställa kundmöten av hög kvalitet och samtidigt stärka vårt ledarskap. Du driver både det strategiska arbetet genom att utveckla försäljningen, identifiera fokusområden och bidra till butikernas långsiktiga framgång, och det operativa genom bemanning, coachning, rekrytering och daglig drift. Rollen innebär även ett direkt personalansvar för butikssäljare och Deputy Store Managers i de fyra butikerna.
Du har regelbundna avstämningar med din närmaste chef, Fatlum, där ni diskuterar resultat, fokusområden och strategier för att vidareutveckla försäljningen och maximera butikernas framgång.
Det här är ett vikariat på initialt på 1 år med möjlighet till förlängning - mer information ges i processen.
Vi erbjuder dig
- Utveckling inom ledarskap, med stöd från engagerade chefer och drivna kollegor
- Att vara en del av en fantastisk företagskultur, med ett stort nätverk och nära kontakt till hela vår säljorganisation.
- Tre är en arbetsplats där individuell utveckling och intern rörlighet är ett av våra stora fokusområden. Med hjälp av drivna medarbetare, engagerade ledare och våra interna utbildningar ger vi dig förutsättningar att växa på Tre.
- En möjlighet att vara en del av att leverera kritisk infrastruktur och bidra direkt till samhällsnyttan.
- Att vara en del av en av Sveriges bästa arbetsplatser där vi sätter våra medarbetare i fokus samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar.
Mer om dig
Vi tror att du har erfarenhet av informellt eller direkt ledarskap och en god förståelse för både människor och affär. Eftersom rollen innebär resor till våra butiker krävs B-körkort . Erfarenhet från detaljhandeln är meriterande, men vi välkomnar också dig som på annat sätt byggt förståelse för butik och försäljning som affärsområde.
Som person är du strukturerad, lösningsfokuserad och flexibel när situationer kräver det. Du kombinerar ett strategiskt och operativt arbetssätt, där du planerar för långsiktiga mål samtidigt som du driver det dagliga arbetet framåt. Med din relationsskapande förmåga bygger du starka samarbeten, inspirerar ditt team och skapar engagemang som leder till resultat. Du ser möjligheter där andra ser hinder och trivs i en dynamisk miljö där tydliga mål och resultat är i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Låter det här som något för dig? Vad glada vi blir!
Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på några frågor i samband med att du söker. Vi tror på din potential och dina förmågor, och för att säkerställa en rättvis och objektiv urvalsprocess använder vi tester som en del av vår bedömning. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat.
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
