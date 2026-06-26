Stor- och flyttstädare - Hemfrid Västerås
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-06-26
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HEMFRID SÖKER STOR- OCH FLYTTSTÄDARE I VÄSTERÅS – BLI EN DEL AV VÅRT TEAM!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som stor- och flyttstädare i vårt One Time team i Västerås. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, tillsammans levererar vi service i världsklass!
Vad erbjuder vi?
• En tjänst på 75 %
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Fast månadslön – samma lön varje månad
• Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
• Betalt restid mellan kunderna
• Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
• Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
• Gratis mobilabonnemang
• Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
• Field Lead/Buddy – kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
• Teamträffar och gemensamma fester
Vi letar efter dig som:
Tycker om att jobba i team med andra kollegor
Ha tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Pratar svenska eller engelska
Kunna arbeta flexibla timmar
Det är starkt meriterande om du har körkort och egen bil
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Som Stor- och Flyttstädare arbetar man ofta i grupp, möter nya kunder och miljöer varje dag och är trygg i att ta ansvar för både utförande och slutbedömning av städningen.
Vår process
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7980833-2074272". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Ringborregatan 1 (visa karta
)
721 34 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9981998