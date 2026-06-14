Stor- och flyttstädare - Hemfrid Göteborg
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM STOR- OCH FLYTTSTÄDARE I GÖTEBORG
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi söker ständigt efter personal som kan tänka sig jobba hos oss runt om i Göteborg och andra delar av Sverige. Besök gärna vår hemsida www.hemfrid.se/karriar
för att se andra städer där vi söker personal i.
HEMSTÄDNING I VÄRLDSKLASS
Att jobba med oss på Hemfrid innebär att du får ett roligt, varierande jobb inom städning. Du kommer att arbeta med stor- och flyttstädningar. På One-Time arbetar vi i team, och du kommer arbeta tillsammans med andra härliga kollegor.
Vi letar efter dig som:
Tycker om att jobba i team med andra kollegor
Ha tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Pratar svenska eller engelska
Kunna arbeta flexibla timmar
Har giltigt körkort (B)
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Vi erbjuder dig:
En tillsvidareanställning, med en sysselsättningsgrad på 75%
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling
Härliga kollegor från hela världen
Är du nyfiken på var vi söker personal? Upptäck våra platser här!
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
HEMFRID IS LOOKING FOR YOU WHO WANT TO WORK AS A BIG- AND MOVING CLEANER IN GOTHENBURG
Hemfrid is Sweden's largest company in home cleaning. We assist our customers with household services such as cleaning, window washing, moving services, and much more.
We are constantly looking for staff who are interested in working with us in Gothenburg and other parts of Sweden. Please visit our website www.hemfrid.se/karriar
to see other cities where we are hiring.
WORLD-CLASS HOME CLEANING
Working at Hemfrid means you get a fun and varied job in cleaning, primarily for large households. You will work with big- and move out cleaning. In One-Time we work together with other employees in a team.
We are looking for someone who:
Enjoy working in a team with other colleagues.
Have previous experience from a cleaning profession.
Is committed and wants to develop within cleaning
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Have a valid driving license (B)
We offer you:
A permanent employment, with an employment rate of 75%
Collective agreement and good employment conditions
Liability insurance, health insurance, pension insurance, and wellness allowance
Training in home cleaning with a focus on your development
Free mobile subscription
Wonderful colleagues from all over the world
Are you curious about where we're hiring? Discover all our locations here!
Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6771729-2051837". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9962626