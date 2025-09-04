Stödpersonal Byttgränds korttidsboende, Funktionshinderomsorgen
Umeå kommun / Vårdarjobb / Umeå Visa alla vårdarjobb i Umeå
2025-09-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Byttgränds korttidsboende är en del av funktionshinderomsorgen i Umeå kommun och erbjuder barn och unga med LSS-beslut en trygg, strukturerad och utvecklingsinriktad miljö där individens behov och förutsättningar står i centrum. Korttidsvistelsen ger miljöombyte, möjlighet till fritidsaktiviteter och social gemenskap samtidigt som den utgör avlastning för familjerna.
Genom ett individanpassat arbetssätt och evidensbaserade metoder skapas förutsättningar för att främja självständighet, social delaktighet och en meningsfull fritid. Verksamheten är belägen på Ersboda med närhet till grönområden och andra aktivitetsmöjligheter vilket bidrar till en varierad och berikande vistelse.
Vi söker nu två stödpersonal. En tjänst med schemalagd arbetstid dag/kväll/helg/jour. En kombinationstjänst med schemalagd arbetstid dag/kväll/helg/vaken natt. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som medarbetare på Byttgränds korttidsboende är du en del av en arbetsgrupp som arbetar för att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vistelse för barn och unga. Tillsammans med dina kollegor stöttar du individens förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt och bidrar till en stimulerande och trygg miljö.
Du deltar aktivt i barnens och ungdomarnas vardag genom att stötta vid dagliga rutiner såsom måltider, städning, tvätt och personlig omvårdnad. Du planerar och genomför aktiviteter som promenader, lek, pyssel och spel för att främja social delaktighet och en meningsfull fritid. En viktig del av arbetet är också att samarbeta med föräldrar och säkerställa att varje barn får det stöd som behövs.
I arbetet ingår även dokumentation, journalföring, upprättande av genomförandeplaner samt medicinhantering.
Hot och våld samt tunga lyft förekommer på arbetsplatsen.
Samplanering i funktionshinderområdet barn/unga förekommer i tjänsten.
Om dig
Som person är du trygg, lugn och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och andra aktörer. Du delar våra värderingar och strävar efter att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har tidigare arbetat i miljöer där hot och våld kan förekomma och har förmågan att hantera dessa situationer på ett professionellt sätt.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Några års erfarenhet av att arbeta med målgruppen barn och unga som har ett LSS-beslut
Några års erfarenhet av arbete som innehållit hot- och våldssituationer
Meriterande
Utbildad barnskötare, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av AKK/TAKK
Erfarenhet av positivt beteendestöd (PBS)
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Ordinärt boende/Sysselsättning Kontakt
Malin Söderholm, enhetschef 090-164807 Jobbnummer
9492548