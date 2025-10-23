Stödpersonal Byttgränds korttidsboende, Funktionshinderomsorgen
Umeå kommun / Vårdarjobb / Umeå Visa alla vårdarjobb i Umeå
2025-10-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Byttgränds korttidsboende har som övergripande mål att främja självständighet och livskvalitet för barn och unga med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Genom att tillhandahålla en trygg, strukturerad och utvecklingsinriktad miljö skapas förutsättningar för individens delaktighet, rekreation och sociala interaktion. Verksamheten syftar även till att erbjuda en avlastande funktion för anhöriga, vilket bidrar till en hållbar och långsiktig stödstruktur för både individ och familj.
Korttidsboendet är beläget på Ersboda och riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning utifrån beslut enligt LSS. Individens behov och förutsättningar står i centrum och vistelsen ska erbjuda en trygg, stimulerande och utvecklande miljö. I närheten av verksamheten finns lekparker, skogsområden och ett bibliotek, vilket möjliggör varierade fritidsaktiviteter och utevistelse.
För att säkerställa hög kvalitet i omsorgen tillämpas ett individanpassat arbetssätt där personalen arbetar utifrån evidensbaserade metoder inom autism och intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder strukturerade dagliga rutiner, kommunikationsstöd och anpassade aktiviteter som främjar självständighet och socialt samspel.
Vi behöver nu utöka vårt team med en ny kollega!Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Som medarbetare på Byttgränds korttidsboende är du en del av en arbetsgrupp som verkar för att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vistelse för barn och unga. Tillsammans med dina kollegor stöttar du individens förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt och bidrar till en stimulerande och trygg miljö.
Du deltar aktivt i barnens och ungdomarnas vardag och ger stöd i dagliga rutiner såsom måltider, städning, tvätt och personlig omvårdnad. Du genomför aktiviteter som lek, pyssel och spel samt utevistelse som till exempel cykling, bollek och snölek för att främja social delaktighet och en meningsfull fritid. En viktig del av arbetet är också att samarbeta med föräldrar och säkerställa att varje barn får det stöd som behövs.
Hot och våld samt tunga lyft förekommer på arbetsplatsen.
Arbetet innebär också att du dokumenterar, skriver journaler, gör genomförandeplaner och hanterar mediciner. Du ansvarar även för administrativa uppgifter, som till exempel att planera aktiviteter, boka in barn utifrån beviljade insatser och ta fram bemanningskrav som används vid schemaläggning i arbetslaget.
Samplanering i funktionshinderområdet barn/unga förekommer i tjänsten.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll, journätter och varannan helg
Om dig
Som person är du trygg, lugn och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och andra aktörer. Du delar verksamhetens värderingar och bidrar till utveckling av verksamheten genom ständiga förbättringar. Du har tidigare arbetat i miljöer där utmanande beteenden kan förekomma och har förmågan att hantera dessa situationer på ett professionellt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt skriva och ta del av vårddokumentation krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
Meriterande
Utbildad barnskötare, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete med barn/vuxna med autism
Erfarenhet av AKK/TAKK, positivt beteendestöd (PBS) och/eller tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande vid utmanande beteende såväl som vid hot- och våldssituationer
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Ordinärt boende/Sysselsättning Kontakt
Malin Söderholm, enhetschef 090-164807 Jobbnummer
9571945