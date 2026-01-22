Stödpedagoger
2026-01-22
Funktionsstöd
Nu söker vi stödpedagoger till våra verksamheter inom Funktionsstöd. Vi har under 2025 påbörjat implementering av stödpedagoger och kommer nu ta nästa steg i vårt utvecklingsarbete.
Du kommer att vara en värdefull resurs i implementeringen av den pedagogiska utvecklingen i våra verksamheter. Aktuella områden för dessa tjänster rör socialpsykiatri samt särskilda boende inom LSS.
Du ger tillsammans med arbetslaget den enskilde ett individuellt anpassat stöd i deras dagliga liv och deras fritid. Arbetet sker utifrån ett pedagogiskt och salutogent förhållningssätt med inriktning på individens utvecklingsmöjligheter och livskvalitet. Du har ett specifikt uppdrag i att stödja den enskilde i att hitta strategier för att hantera sitt vardags- och yrkesliv samt deras kontakter i olika sociala sammanhang. Du är drivande i verksamhetens pedagogiska arbete och har en handledande funktion till dina kollegor när det gäller upprättandet och uppföljning av individuell genomförandeplan, samordnad individuell plan (SIP) och den tillhörande dokumentationen.
Du kommer i samband med anställning få ta del av flertalet utbildningsinsatser. Bland annat i metodstödet Positivt beteendestöd (PBS) samt övriga verksamhetsspecifika utbildningsinsatser.
Du kommer ingå i nätverk tillsammans med övriga stödpedagoger och andra professioner, med kontinuerlig handledning och mötesformer för att säkerställa en god implementering och skapa rätt förutsättningar i verksamheten. Du ansvarar tillsammans med respektive kontaktpersonal för att nätverksmöte och beteendestödsplan kring den enskilde genomförs och att genomförandeplaner upprättas och följs upp.
Som stödpedagog medverkar du i det vardagsnära arbetet och har en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling kring pedagogik, dokumentation och metoder utöver att vara ett stöd för dina kollegor inom dessa områden. Att arbeta hos oss innebär att vara delaktig i det dagliga arbetet med att utveckla verksamheten vad gäller kommunikativa metoder, rutiner och gemensamt förhållningssätt.
Arbetet innebär att du aktivt deltar i de varierande arbetsuppgifterna som innebär allt från omsorgsarbete, pedagogiskt stöd i vardagen, nätverkande, dokumentation och utvärdering men även ge stöd i vardagen.
Din kompetens
Du som söker ska ha en pedagogisk högskoleutbildning, minst 60 hp i relevanta ämnen eller KY/YH-utbildning inom området och med erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms lämplig för uppdraget. Det är meriterande om du har en gymnasial omsorgsutbildning i botten samt om du har arbetat med personer med olika funktionsvariationer.
Du har goda kommunikativa egenskaper och arbetar metodiskt och pedagogiskt. Du måste kunna arbeta självständigt och strukturerat, ta egna initiativ och medverka till vidareutveckling av arbetsmetoder. Du har en väl utvecklad personlig mognad där samarbetsförmåga, lyhördhet, kreativitet och tydlighet är en naturlig del i ditt arbete. Du räds inte utvecklingsarbete och har lätt att entusiasmera och inkludera kollegor och den enskilde. I denna tjänst är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Två av dessa tjänster riktar sig till arbete inom socialpsykiatrin. Här möter vi komplex problematik med samsjuklighet där det kan förekomma flertalet psykiatriska diagnoser där också missbruk och kriminalitet kan vara del av problematiken. Till dessa tjänster söker vi dig som har en utökad kunskap kring denna problematik i kombination med pedagogisk kompentens. Uppge i din ansökan om du har intresse för detta område.
Övrigt
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Arbetet riktar sig till verksamheter inom Funktionsstöd. Placering av tjänsten kan innebära arbete i Västervik och Gamleby. Det förekommer oregelbundna arbetstider med dag, kväll och helg.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
