Stödpedagog till Gruppbostad LSS enhet 4
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Norra innerstadens område LSS utförare utför insatser enligt LSS. Vi utför insatser till vuxna personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot hyresgäster och kollegor.
Nu söker vi dig som är en positiv, driven och lösningsorienterad stödpedagog som vill arbeta i enhet 4 Norra innerstaden!
Som medarbetare hos oss arbetar du med spännande och varierande uppdrag. Vi vill att du utvecklas och vi med dig. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad https://jobba.stockholm/.
I rollen som stödpedagog handleder och implementerar du pedagogiska arbetssätt och ansvarar för att det utvecklas i samarbete med ledning och kollegor. Du finns som bollplank för dina kollegor i att utveckla arbetssätt och handleda i att skriva genomförandeplaner. Du uppdaterar dig kontinuerligt kring pedagogisk- och evidensbaserad kunskap som du delar med dig av till på din arbetsplats. I arbetsuppgifterna ingår även att söka, sortera, inhämta och sprida fakta, information och nya rön av betydelse. Du ska även medverka i de dagliga arbetsuppgifterna på gruppbostaden.
25 % av arbetstiden är förlagd som stödpedagogstid och övriga 75 % arbetar du som stödassistent i verksamheten. Verksamheten är bemannad dygnet runt så du kommer att arbeta på ett schema som innehåller morgon, kväll, sovande jour samt varannan helg-arbete.
Utbildad stödpedagog från yrkeshögskolan 200 poäng
Har arbetat minst 2 år som stödassistent, stödbiträde eller stödpedagog inom gruppbostad LSS 9.9
Har goda datorkunskaper och vana av att dokumentera enligt Socialtjänstlag (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
För att lyckas i rollen som stödpedagog ser vi att du är trygg och besitter en stor personlig mognad. Du är serviceinriktad, flexibel och lyhörd för våra boendes behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du är noggrann och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra.
Du är lugn och stabil som person, har god självkännedom och kan reflektera över dina styrkor och svagheter. Du är reflekterande och analytisk i ditt tänkande och med ett pedagogiskt synsätt är du tydlig i din kommunikation. Du förstår att anpassa ditt arbetssätt efter person och situation och har ett respektfullt bemötande med god empatiskt förmåga. Du är utvecklingsinriktad, bra på att samarbeta men har även förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vid eventuell intervju så kommer du behöva visa upp utdrag ifrån belastningsregistret som du själv söker på polisens hemsida.
Intervjuer sker löpande ansök redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
115 26 STOCKHOLM
Stockholm Kontakt
Hamid Ataie, Kommunal, äldreomsorgsverksamhet hamid.ataie@stockholm.se 076-1210505
9846067