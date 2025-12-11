Stödpedagog till daglig verksamhet
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Daglig verksamhet syftar till att arbeta utifrån en tydlig arbetslinje anpassad efter individens behov och möjligheter.
Tillsammans med ca 160 medarbetare görs detta genom att bedriva en pedagogisk verksamhet för att öka individens självständighet och delaktighet. Vi stöttar och coachar deltagare som är vuxna personer med funktionsvarianter såsom utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, autism och/eller autismliknande tillstånd. Vi är organisationen för hela daglig verksamhet i Halmstad kommun och möter därför ett brett spektrum av behov, från individuella placeringar till arbetsuppgifter i civilsamhället och strukturerat stöd på individnivå.
Vi värdesätter etik, integritet och lika möjligheter. Vi uppmuntrar ansvarstagande, delaktighet, kreativitet och personlig omtanke. Vi tror på ett livslångt lärande och arbetar tillsammans för att skapa en trygg, utvecklande och professionell arbetsmiljö där både deltagare och kollegor kan växa.
Vi söker en stödpedagog som vill vara med i uppstarten av en ny verksamhet som riktar sig till personer inom autismspektrum. Här får du ett uppdrag som kräver trygghet, tydlighet och en genuin vilja att förstå beteenden på djupet.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du har en handledande roll och bidrar med ett pedagogiskt stöd i vardagen för att utveckla gruppens kompetens där du är en förebild när det gäller pedagogiskt arbete och bemötande samt verkar aktivt för att deltagarna ska ha en meningsfull sysselsättning.
Du arbetar delvis individuellt med deltagare men också i grupp i nära samarbeta med kollegor. Som stöd pedagog arbetar du även aktivt tillsammans med arbetsgruppen med att upprätta och följa upp genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelsehantering där du har ansvaret som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten.
Du ska vara pedagogiskt inriktad, flexibel och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta, för att nå varje deltagares individuella potential. Deltagaren behöver stöd för att minska affektstyrt beteende där av högt fokus på tydliggörande pedagogik, dagens struktur och förhålla dig till gruppens gemensamma plan. Du arbetar tillsammans med kollegor för att skapa en arbetsdag som är begriplig, förutsägbar och trygg för deltagarna.
Du trivs i en liten verksamhet och i en mindre personalgrupp.
Du kommer att ingå i nätverk med övriga pedagoger för stöd, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Som stödpedagog arbetar du i nära samverkan med och på uppdrag av enhetschef.
Utöver ditt pedagogiska ansvar utför du samma arbetsuppgifter som dina kollegorKvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier inom exempelvis pedagogik, handledning och ledarskap funktionshinder eller andra områden som arbetsgivaren anser som lämplig (minst 60hp).
B-körkort för manuell bil krävs för uppdraget.
Kunskap om följande metoder är ett krav: Lågaffektivt bemötande, Alternativ och kompletterande kommunikation, Tydliggörande pedagogik och Individens behov i centrum. Goda kunskaper i social dokumentation och god datorvana är också krav.
Det är meriterande med utbildning inom funktionshinderområdet. Det är en fördel om du har arbetat med personer med omfattande stödbehov, autism eller problemskapande beteenden. Erfarenhet av rollen som stödpedagog är meriterande, liksom fördjupad utbildning inom autism eller beteendestöd. Som person är du trygg i dig själv och tydlig i ditt professionella språk.
Du trivs med ansvar, reflektion och utvecklingsarbete, och ser det som naturligt att bidra till en kultur där lärande och samarbete är självklara delar av vardagen.
Utåtagerande- och problemskapande beteende kan förekomma vilket gör att du behöver ha en grundtrygghet och erfarenhet kring målgruppen. Du är en tydlig och god kommunikatör som kan framföra för dina tankar och idéer. Du tar ansvar för verksamhetsmål och att driva verksamheten framåt i en utvecklande riktning, där arbetslinjen, lärande och deltagarens möjligheter och intressen är i fokus. Du har ett lösningsfokuserat tänk där utmaningar är till för att lösas. Du uppmuntrar arbetsgruppen till dialog, delaktighet och engagemang.
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Övrig information
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande så inkom gärna med din ansökan snarast.
Innan anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget ska vara uppvisat och godkänt av arbetsgivaren innan du får börja arbeta.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro.
