Stödpedagog till Daglig verksamhet
Halmstads Kommun / Behandlingsassistentjobb / Halmstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Halmstad
2026-07-15
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Daglig verksamhet i Halmstads kommun stöttar personer med olika förutsättningar att utveckla självständighet, delaktighet och meningsfull sysselsättning. Nu söker vi medarbetare till fyra olika inriktningar inom verksamheten.
Inriktning 1: Arbete och sysselsättning på externa arbetsplatser med fokus på självständighet, delaktighet och sociala nätverk.
Inriktning 2: Stöd och handledning av deltagare i företagsgrupp på extern arbetsplats, med fokus på utveckling, delaktighet och självständighet.
Inriktning 3: Arbete inom lantbruks- och hundverksamhet där deltagarna stöttas i praktiska arbetsuppgifter och lärande.
Inriktning 4: Individanpassat stöd för deltagare med omfattande stödbehov, med fokus på delaktighet, kommunikation och utveckling.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du med att stötta och coacha deltagare inom daglig verksamhet mot självständighet, delaktighet och meningsfull sysselsättning utifrån individuella behov och förutsättningar. Med en handledande roll bidrar du med pedagogiskt stöd i vardagen genom att skapa struktur, vägleda deltagare och anpassa arbetssätt efter målgruppens behov. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor, samordnande funktioner och externa aktörer. I uppdraget ingår att arbeta utifrån pedagogiska metoder, dokumentera enligt gällande riktlinjer samt motivera och stötta deltagare med ett lågaffektivt och individanpassat förhållningssätt. Vi söker dig som trivs i en verksamhet under utveckling och som vill vara med och forma arbetssätt och processer tillsammans med kollegor. Rollen ställer krav på flexibilitet, initiativförmåga och förmåga att arbeta i förändring, samtidigt som du bidrar till en verksamhet som gör konkret skillnad för människor varje dag.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning om minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng inom exempelvis pedagogik, funktionshinderområdet, beteendevetenskap eller annat relevant område. Utbildning inom funktionshinderområdet är meriterande.
För tjänsten krävs att du har kunskap om lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social dokumentation samt goda kunskaper i Office-paketet. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av metoder och arbetssätt som MI, SE, IPS, IBIC, BIP/SKAPA, LifeCare eller Yrkesresan samt arbete med personer med funktionsnedsättning.
Vi söker dig som är trygg, relationsskapande och samarbetsinriktad. Du arbetar självständigt, har ett professionellt och respektfullt bemötande samt god förmåga att samverka med både interna och externa aktörer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang faktiskt gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja.
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en introduktion.
Övrig information
När du ansöker besvarar du urvalsfrågor kopplade till tjänstens kravprofil. Ange i ditt personliga brev vilken eller vilka inriktningar du är intresserad av och varför. Då rekryteringen omfattar flera enheter och chefer kan urvalsfrågorna variera mellan tjänsterna. När du ansöker besvarar du urvalsfrågor kopplade till tjänstens kravprofil. Ange i ditt personliga brev vilken eller vilka inriktningar du är intresserad av och varför. Då rekryteringen omfattar flera enheter och chefer kan urvalsfrågorna variera mellan tjänsterna.
Urval och intervjuer kommer ske först efter vecka 34.
Vid frågor om tjänsten mejla:
v. 31 - Ingemar Sellén, enhetschef, e-post: ingemar.sellen@halmstad.se
v. 33 - även, Linda Axelsson, enhetschef, e-post: linda.axelsson@halmstad.se
Under semesterperioden kan vår återkoppling komma att dröja.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Om du kallas till intervju behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget heter Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning och är ett krav inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Utdraget är kostnadsfritt att beställa, men handläggningstiden hos Polisen kan vara upp till 2–3 veckor. Vi rekommenderar därför att du beställer utdraget i god tid inför en eventuell intervju.
I rekryteringsprocessen kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsarbetet.
Vi använder även digital referenstagning som en del av rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att bli ombedd att lämna referenser digitalt i ett senare skede av processen.
Om tjänsten har krav på utbildning eller legitimation behöver du som kandidat kunna uppvisa betyg, examen eller andra intyg som styrker utbildning eller behörighet.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa arbetstillstånd eller visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Daglig verksamhet Kontakt
Lech Lizon lech.lizon@halmstad.se Jobbnummer
10003808