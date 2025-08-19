Stödpedagog LSS barn
Karriärguiden Group Sweden AB / Behandlingsassistentjobb / Kalmar Visa alla behandlingsassistentjobb i Kalmar
2025-08-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Växjö
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/stodpedagog-lss-barn-1.
Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Vi söker engagerade stödpedagoger till våra korttidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Verksamheten utvecklas under hösten och stödpedagogernas roll är central i att stärka struktur och kvalitet.
Korttidsvistelsen syftar till att avlasta anhöriga och förbereda barnen för vuxenlivet utifrån deras individuella förutsättningar. Vi arbetar för att varje barn ska få en trygg och meningsfull vistelse.
Arbetsdagarna varierar och du bidrar till att skapa positiva förändringar i barnens liv. I det dagliga arbetet ingår att:
* skapa goda förutsättningar tillsammans med arbetslaget för att barnen och ungdomarna ska utvecklas och må bra i vardagen
* upprätta och arbeta utifrån genomförandeplaner
* arbeta med tydliggörande pedagogik som är individuellt anpassat för barnet/ungdomen
* föra social dokumentation
* planera, förbereda och genomföra aktiviteter utifrån barnen/ungdomarnas självbestämmande
* skapa goda och hållbara relationer med anhöriga och vårdnadshavare
* utföra uppgifter som hör till ett hems skötsel
* stödja och hjälpa barn och ungdomar med personlig omvårdnad vid behov
* arbeta dag, kväll, helg och nattjour
Som stödpedagog är du även:
* ansvarig för dokumentation, genomförandeplaner, riskanalyser, handlingsplaner och metodstöd
* pedagogiskt ansvarig för utvecklingsarbete på individ- och gruppnivå
* ansvarig för att använda och anpassa pedagogiska metoder samt inspirera kollegor
* ambassadör för värdegrundsarbete och stöd i verksamhetens kvalitetsarbete
* stöd till enhetschef vid uppföljning av avvikelser, kvalitetssäkring och processefterlevnad
* ansvarig för planering av inskolningar
* uppdaterad inom funktionshinderområdet och delar kunskap med kollegor vid APT, möten och handledningProfil
Vi söker dig som älskar att jobba med barn och ungdomar. Du har stödpedagogutbildning eller annan pedagogisk högskoleexamen alternativt annan eftergymnasial examen med relevant inriktning för målgruppen. Du har även erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskaper om autism, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande samt tecken som stöd.
För att passa som stödpedagog hos oss behöver du som person vara stabil och trygg i dig själv. Du har en positiv människosyn och respekt för de ungas individuella behov samt förmåga att skapa tillitsfulla relationer. Vi söker dig som har förmåga att hantera många och oväntade, ibland komplexa situationer.
Innan anställning måste du kunna uppvisa registerutdrag enligt lagen om registerkontroll Lag (2010:479) av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Körkort B är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
Visa arbetsplatskarta
Anställningen
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Antal tjänster
3
Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum
2025-08-24Referensnummer för detta jobb
C269395Kontaktuppgifter för detta jobb
Kommunal
Nås via Kontaktcenter 010-352 00 00
Lena Andersson, semester v.26-29
Enhetschef
010-352 21 43lena.andersson_4@kalmar.se
Malin Bergman, semester v-30-33
Enhetschef
010-352 22 21malin.bergman@kalmar.se
Fackliga företrädareÖvrig information
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap. Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/kalmar-kommun Arbetsplats
Kalmar kommun Jobbnummer
9464970