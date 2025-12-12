Stödpedagog LSS 4
2025-12-12
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
I Lidköpings Kommun arbetar vi aktivt med att stödet till personer med funktionsnedsättning ska utformas så att vi stärker individens självkänsla och på så sätt möjliggör goda livsvillkor utifrån den enskildes önskan och behov.
Vi söker en stödpedagog till enheten LSS 4 som vill vara med att driva utvecklingen av arbetsmetoder och pedagogiska förhållningssätt tillsammans med enhetschefen, områdets och enhetens övriga pedagoger samt verksamhetens stödassistenter/stödbiträden. Stödpedagogen ingår i arbetsgruppen och är delaktig i det dagliga arbetet.
Enheten LSS 4 omfattar två gruppbostäder och en servicebostad, Norra Härenes gruppbostad Gamla Läckövägens gruppbostad samt Magasinsgatans servicebostad.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med personer med funktionsvariationer och som har individens behov i centrum. Arbetet som stödpedagog innebär att du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet. I din roll kommer du att arbeta med att utveckla, planera, utvärdera och leda det pedagogiska arbetet samtidigt som du ingår i det vardagsnära arbetet med att ge brukarna stöd i deras dagliga livsföring. Du driver metodutvecklingen på enheten samt ger dina kollegor handledning och vägledning så att stödet till de boende ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppsatta mål, kvalitetskrav och andra riktlinjer.
Du förväntas även ansvara för pedagogiska bedömningar och kartläggningar för att hitta rätt stöd och anpassningar kring varje enskild brukare. Att arbeta med uppsatta mål med övriga kollegor och vara delaktig i att upprätta genomförandeplaner ingår i din roll. Som stödpedagog har du också omvärldsbevakning och kan identifiera utvecklingsområden i den egna verksamheten. Du arbetar på uppdrag av enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetsbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner.
Vi arbetar teambaserat och aktivt med att stärka brukarens självkänsla, självständighet med fokus på den enskildes styrkor, kunskap och tillgångar. Stödpedagogerna samverkar med andra interna och externa verksamheter. Du ingår också i ett nätverk med andra stödpedagoger inom området funktionsstöd i Lidköpings kommun.
Arbetstider: Dag/kväll, sovande jour och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig med humor och stort hjärta som med engagemang och målmedvetenhet vill vara med och utveckla vår verksamhet ytterligare.
Du är trygg och självständig när det gäller att arbeta med tydliggörande pedagogik, anpassningar, kommunikation samt utmanade beteende. Det är självklart för dig att arbeta teambaserat och prestigelöst. Du är ansvarstagande och har fallenhet för att planera och utvärdera arbetet på enheten. Arbetet kräver att du kan arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt, se helhet och har förmåga att leda/handleda andra kollegor i grupp och enskilt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där kreativitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Vidare har du ett professionellt förhållningssätt, förmåga att samverka och skapa goda relationer med den enskilde, anhöriga, kollegor, chef och andra yrkesgrupper. Du arbetar motiverande och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Kvalifikationer
- YH utbildning som stödpedagog (200 YH poäng) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- B-körkort
Meriterande:
- Lågaffektivt arbetssätt och tydliggörande pedagogik
- Välfärdsteknologi, tekniska och digitala lösningar
- Erfarenhet av liknande arbete
- Datavana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
- Dokumentation, Lifecare
Urval sker under ansökningstiden.
Provanställning 6 månader kan tillämpas. Vi kommer att begära ett utdrag från belastningsregistret före en anställning.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
