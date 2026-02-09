Stödpedagog LSS
Årjängs kommun, Stöd och omsorg / Behandlingsassistentjobb / Årjäng Visa alla behandlingsassistentjobb i Årjäng
2026-02-09
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Årjängs kommun, Stöd och omsorg i Årjäng
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vi söker en stödpedagog till bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. I tjänsten som stödpedagog kommer du att handleda personalen i det pedagogiska arbetet, samtidigt som du är med i det dagliga arbetet och ger stöd till servicemottagarna utifrån beviljad insats. Du ger stöd till de som bor i boendet i alla aspekter i livet. Du utgår från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du stöttar och hjälper till vid vardagliga sysslor, personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter och sociala kontakter.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en lugn och stressfri miljö, med tydliga rutiner och förutsägbarhet för alla som bor på boendet. Varje person har en individuell genomförandeplan från vilken stödet utgår ifrån. Genom delaktighet och omtanke vill vi skapa möjlighet till förändring och livskvalitet. Personalgruppen består av en/två stödpedagog och flera stödassistenter. Du kommer arbeta dag, kväll samt varannan helg.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du kommer att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Du ska stödja och samordna kollegor att bli självständiga i arbetet med att upprätta och följa upp genomförandeplaner. Som stödpedagog är du en kunskapsresurs i arbetslaget. Du verkar som stöd och vägledare för varje enskild medarbetare och arbetsgruppen. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet. Du kommer att ingå i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra deltagare en god omvårdnad, stöd och service.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng som stödpedagog eller 60 högskolepoäng inom funktionshinderområdet.
Det är viktigt att du har en positiv människosyn, att du är flexibel, trygg och lyhörd. Du är ansvarstagande, lösningsfokuserad samt har förmåga att arbeta både enskilt och i grupp. Du behöver ha erfarenhet av arbete med problemskapande beteende samt målgruppen autism inom funktionshinderområdet.
Kommunikationen är en viktig del av arbetet vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt god datavana och goda kunskaper i social dokumentation.
Vi ser det som meriterande erfarenhet av arbete som pedagog och/eller erfarenhet av att leda grupper. Det är också önskvärt att du har kunskap om följande metoder: LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, IBIC (Individens behov i centrum), MI (Motiverande samtal) och Välfärdsteknik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Giltigt B-körkort.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.
Delegerade HSL insatser förekommer.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
(org.nr 212000-1835) Arbetsplats
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Kontakt
Områdeschef LSS
Johanna Bergman johanna.bergman@arjang.se 0573-14066 Jobbnummer
9732736