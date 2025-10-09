Stödpedagog/Förskoleresurs med NPF-kompetens
2025-10-09
Välkommen till Ekeryds förskola - en plats där varje barn får möjlighet att växa!
Vi söker nu en engagerad och kompetent person som vill bli vår nya Stödpedagog/Förskoleresurs för ett vikariat på 80%.
Tjänsten innebär att arbeta med särskild undervisning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i förskolans verksamhet. Ditt huvudfokus är att skapa en tillgänglig, trygg och inkluderande lärmiljö i linje med barnets individuella behov och den utarbetade handlingsplanen.

Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att:
- Genomföra och följa upp särskild undervisningsinsatser.
- Planera, genomföra och dokumentera arbetet tillsammans med specialpedagog och vårdnadshavare.
- Aktivt använda olika former av tydliggörande pedagogik, inklusive bildstöd, TAKK och anpassade lärmiljöer.
- Samarbeta tätt med interna kollegor samt externa instanser som till exempel habiliteringen. Kvalifikationer
Du har:
- Teoretisk och praktisk kunskap samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- God vana och visade färdigheter i nödvändiga förhållningssätt, som t.ex. lågaffektivt bemötande och en lösningsfokuserad inställning.
- Förmåga att upprätthålla goda professionella relationer med vårdnadshavare och samarbetspartners.
- Utbildning som avser arbete i förskola.
Särskild personlig lämplighet för uppdraget (engagemang, flexibilitet, tålamod) är starkt meriterande.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
