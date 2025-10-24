Stödpedagog Daglig verksamhet Uddevalla
2025-10-24
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Beskrivning
Vi söker en stödpedagog till vår Dagliga verksamhet Kasen.
Daglig verksamhet Kasen ligger i industriområdet Kasen i Uddevalla. Vi arbetar främst med att återvinna metaller och andra material från kablar och elektronik. Tillsammans med brukare sorterar, klipper och skalar vi kablar, demonterar elektronik samt tömmer batterier på återvinningsstationer. Här har drygt 10 personer beslut om Daglig verksamhet enligt LSS.
Vi söker nu en stödpedagog som är intresserad av vår inriktning och vill bidra till en trygg, utvecklande och meningsfull sysselsättning för våra brukare i samarbete med stödassistenter i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge anpassat stöd i en trygg och stimulerande miljö utifrån varje persons enskilda behov. Uppmuntra och stödja brukare i sina arbetsuppgifter, ge omsorg, ADL samt utföra delegerade uppgifter från legitimerad personal. Ansvara för att genomförandeplaner upprättas och kvalitetssäkras. Vara en förebild och vägleda kollegor i det dagliga pedagogiska arbetet. Stödja kontakter med boende, familj, god man/förvaltare. Samt samarbeta med arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och vår verksamhetspedagog kopplat till Kasen. Utföra social och HSL-dokumentation enligt gällande dokumentationsföreskrifter.
Kravspecifikation
Eftergymnasial utbildning inom funktionsnedsättningsområdet om minst 200 yrkeshögskolepoäng, alternativt 60 högskolepoäng inom funktionsnedsättning och pedagogik, eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning, är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete som stödpedagog samt dokumenterad kompetens inom lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation samt IBIC är önskvärt.
Vi söker dig som är samarbetsinriktad, lösningsfokuserad, har ett pedagogiskt och lugnt förhållningssätt. Du är duktig på att skapa relationer, vara flexibel och stresstålig. Du ska kunna ta ansvar och jobba självständigt. Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, krävs.
B-körkort manuell är ett krav då man som personal kör minibuss som finns i verksamheten. Du behöver ha god fysik då arbetet är tungt. Kunnande och erfarenhet av verkstadsmaskiner är meriterande.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Socialtjänsten - Daglig verksamhet
Sofia Jonshamre 0522-697714
