Stödfamilj i Mullsjö sökes
Mullsjö kommun, Funktionshinderomsorg / Vårdarjobb / Mullsjö Visa alla vårdarjobb i Mullsjö
2026-07-06
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Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vill ni göra verklig skillnad och har ett engagemang för ungdomar? Ta chansen och anmäl er för att vara stödfamilj utifrån LSS till en ungdom i trettonårsåldern! Som stödfamilj öppnar ni ert hem vid ett förutbestämt antal dygn i månaden. Tillsammans med vårdnadshavare planerar ni vilka dagar som passar. Hos er får ungdomen trygghet, gemenskap och roliga aktiviteter utifrån sina behov, önskemål och förutsättningar. Ni blir också ett viktigt stöd för vårdnadshavare i form av avlastning en extra resurs som gör verklig skillnad.Kvalifikationer
Som stödfamilj är det viktigt att ni har en stabil vardag. Uppdraget handlar framförallt om att skapa en trygg och förtroendefull relation. Detta ska göras genom att erbjuda struktur på ett kravlöst sätt, lyssna in och möta med empati, vara lugna, visa tålamod och att hålla det ni lovar.
Uppdraget innebär också att avvara tid. Kontinuitet är avgörande för att uppdraget ska lyckas. På så vis är det viktigt att anta uppdraget med målsättningen att finnas kvar över ett längre perspektiv.Övrig information
Rörande ersättning utbetalas omkostnadsersättning och arvode med grund ur SKRs riktlinjer och slutgiltig bedömning av Mullsjö kommun. Det finns också möjlighet att få handledning och återkommande avstämningar för att ge stöd i utförandet.
Vårdnadshavare eller annan anhörig har ansvar för lämning och hämtning hos er som stödfamiljen. De ansvarar också för att tillgodose fickpengar till aktiviteter som exempelvis inträden, bio eller liknande.
Omfattning:
3 dagar i månaden
B-körkort.
För att få uppdrag som stödfamilj görs därtill en utredning där uppgifter om era olika livsområden hämtas in. Referenser och utdrag från olika register, såsom belastningsregistret begärs också in. Föredraget är om ni bor i- eller i närheten av Mullsjö. Erfarenhet av NPF-diagnoser tillförskaffat av arbete eller på annat relevant vis är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Du ska fungera väl i samarbetet med socialtjänsten som uppdragsgivare och förmåga till transparent och konstruktiv kommunikation och samordning med vårdnadshavare, samt arbeta mot överenskomna mål.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-07-31 , upphör: 2027-01-29 .
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335389". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö Kommun
(org.nr 212000-1603)
Box 47 (visa karta
)
565 21 MULLSJÖ Arbetsplats
Mullsjö kommun, Funktionshinderomsorg Kontakt
Enhetschef FO
Albin Blomqvist albin.blomqvist@mullsjo.se 0392-141 17 Jobbnummer
9993001