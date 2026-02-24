Stödassistenter till traditionell Gruppbostad
Halmstads Kommun / Vårdarjobb / Halmstad Visa alla vårdarjobb i Halmstad
2026-02-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vill du göra skillnad inom Socialförvaltningens gruppbostäder?
Vi söker dig som med ett lugnt och lyhört bemötande skapar trygghet i situationer som kan växla snabbt.
Du är följsam i ditt arbetssätt och anpassar dig efter individens behov och dagsform. Framför allt har du ett genuint intresse för att arbeta med människor och ser värdet i att stötta varje person att utvecklas, stärkas och leva på sitt sätt. Som stödassistent blir du en del av en verksamhet där omtanke, kvalitet och professionalism går hand i hand och där ditt engagemang gör verklig skillnad.
Vill du bli en del av vårt team?
Vad du ska göra
Som stödassistent arbetar du nära brukaren i dennes vardag som präglas av både planerade insatser och spontana situationer där du behöver möta individens behov i stunden. Du är ett viktigt stöd i det praktiska, sociala och pedagogiska arbetet, och tillsammans med kollegor skapar du en trygg och strukturerad vardag för brukaren. Vi arbetar för en trygg miljö genom struktur, förebyggande arbete och ett lågaffektivt bemötande. Våra brukare behöver stöd dygnet runt vilket gör att arbetstiden är fördelat på dygnets alla timmar och veckans alla dagar.
Du kommer band annat att:
- Stödja och motivera våra boende i vardagliga aktiviteter för att främja självständighet
- Hjälpa till med personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp och aktiviteter
- Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, som läkemedelshantering
- Dokumentera enligt gällande riktlinjer och arbeta med genomförandeplaner
- Delta i verksamhetens utveckling, handledning och utbildningar
Hos oss får du ett varierat arbete där du gör skillnad - varje dag.
Dina erfarenheter
Jag söker dig som har:
- Gymnasieutbildning inom vård och omsorg, gärna med inriktning mot funktionsnedsättning
- Erfarenhet av arbete inom LSS, samsjuklighet och psykiatri
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Vana vid dokumentation och grundläggande datorkunskaper
- Erfarenhet av utåtagerande beteende och känner dig trygg i arbetet där detta förkommer.
- Kunskap om utmanande beteenden och tydliggörande pedagogik (TEACCH)
- Erfarenhet av lågaffektivt bemötande, kognitivt stöd och hälsofrämjande arbetssätt
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem du är
För att trivas och lyckas i rollen tror jag att du har följande egenskaper:
- Samarbetsförmåga: Du tycker om att arbeta tillsammans med andra, delar med dig av din kunskap och bidrar till ett gott arbetsklimat - för att vi tillsammans ska ge bästa möjliga stöd.
- Stabilitet: Du är trygg i dig själv och behåller lugnet även i utmanande situationer. Det skapar trygghet för både kollegor och boende.
- Serviceinriktning: Du har ett genuint intresse för att hjälpa andra och anpassar ditt bemötande efter individens behov - alltid med respekt och omtanke.
- Strukturerad: Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, följer upp och justerar vid behov för att säkerställa kvalitet i insatserna.
- Initiativförmåga: Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och agerar proaktivt - samtidigt som du stämmer av när det påverkar andra.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till livskvalitet för andra. Jag erbjuder dig:
- En trygg anställning i en växande kommun
- En god introduktion och handledning i uppdraget
- Möjlighet till kompetensutveckling och att växa i din roll
- Friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor
- Ett engagerat och stöttande arbetslag där vi lär av varandra
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Rekrytering sker löpande och så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Boende och korttid (SO) Kontakt
Malin Gabrielsson malin.gabrielsson@halmstad.se +46738669524 Jobbnummer
9760999