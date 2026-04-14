Stödassistenter till Stensvängen 2
Norrköpings kommun / Vårdarjobb / Norrköping Visa alla vårdarjobb i Norrköping
2026-04-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv och skapa en meningsfull vardag? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Stensvängen 2 är belägen i ett lugnt och fridfullt område i Norrköping, med närhet till grönområden och med god tillgång till kollektivtrafik.
Stensvängen 2 består av två våningar med sex tillhörande lägenheter på varje våning. En våning har inriktning mot socialpsykiatri och den andra har inriktning mot kognitiva funktionsnedsättningar och med tecken som stöd.
Vår enhet består av engagerade och drivna kollegor. Vi har ett nära samarbete mellan våningarna och arbetsgruppen består av 18 personer, varav två är stödpedagoger.
Nu söker vi fyra nya kollegor. Vi söker två kollegor som vill arbeta dag, kväll och helg på tillsvidareanställningar samt två kollegor som trivs med att arbeta natt på vikariatsanställning!
Som stödassistent ger du brukaren stöd och service i vardagen så som omvårdnad, hushållssysslor och fritidsaktiviteter. Du arbetar med dokumentation, genomförandeplaner samt det pedagogiska arbetet med brukaren.
Tillsammans med dina kollegor anpassar du arbetet efter varje brukares behov och förutsättningar, där du utgår från individens personliga genomförandeplan.
Vår målsättning är att individen ska bli så självständig som möjligt och det stöd vi ger syftar till att utveckla de egna resurserna för att få en god livskvalitet och en meningsfull vardag.
I arbetet ingår även att vara kontaktman och ha ett nära samarbete med anhöriga, godemän, HS-team samt andra myndigheter.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, stödassistent, behandlingspedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du är van att arbeta med lågaffektivt bemötande. Du har även erfarenhet av arbete med psykiatri och kognitiva funktionsnedsättningar.
Har du erfarenhet av arbete med down syndrom, tecken som stöd, motiverande samtal (MI) eller ett självständigt liv (ESL) ser vi det som en tillgång.
Som person är du lugn, trygg och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du ser vad som behöver göras i arbetet och tar initiativ för att ge bästa möjliga omsorg.
Du är lyhörd och har förståelse för brukarnas behov. Du har även förståelse för hur olika människor tar till sig kunskap och information utifrån deras individuella förutsättningar.
Eftersom vi arbetar med människor är varje dag unik, och därför tror vi att du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Två tillsvidaretjänster på heltid och två vikariat natt på heltid
Längd på anställning: Vikariaten är mellan 1 juni 2026 till september 2027
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg för tillsvidareanställningarna och natt för vikariaten
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 26 april
Kontakt: Enhetschef Warda Edwardsson, 011-15 62 40, mailto:warda.edwardsson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
Stensvängen 2 (visa karta
)
602 09 NORRKÖPING Kontakt
Enhetschef
Warda Edwardsson warda.edwardsson@norrkoping.se Jobbnummer
9852120