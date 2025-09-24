Stödassistenter till Hökällans Barn- och ungdomsboende
Hemma Omsorg i Skogome AB / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemma Omsorg i Skogome AB i Göteborg
Välkommen med din ansökan till vårt nystartade och nybyggda barn- och ungdomsboende Hökällan! Hos oss kan barn och unga mellan 13-17 år bo. Vi söker nu stödassistenter för tillsvidareanställning. Du som söker ska ha erfarenhet av barn och unga inom målgruppen LSS.
Som stödassistent utgår du från barnen och ungdomarnas individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du stödjer, vägleder och motiverar för att barnen och ungdomarna ska få de bästa förutsättningar till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Då vi är en dygnet-runt-verksamhet förekommer både jour- och vakennatt utifrån barnen och ungdomarnas behov.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är tydlig, pedagogisk och drivs av att få barnen och ungdomarna att växa och utvecklas. Som person är du självständig, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du har viljan och förmågan att följa företagets mål, vision och värderingar. Du är initiativrik och lyhörd för barnen och ungdomarnas behov.
Vi letar efter dig som har kreativitet, mod och engagemang för att vara med oss att bygga en verksamhet som bäst gagnar våra barn och ungdomar.
Du ska genuint tycka om att jobba med barn och unga, vara och förstå det lågaffektiva bemötandet.
Vi vill att du som söker
• Har minst gymnasial utbildning med inriktning behandling, beteenden eller någon form av omsorg och/eller pedagogik.
• Har arbetat några år inom SoL- eller LSS-verksamhet och har god kännedom om målgruppen.
• Talar och skriver flytande svenska
• Har god dokumentations- och datavana.
• Har körkort
Du ska ha kunskap och erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
På Hökällan kommer vi att arbeta med verksamhetsstödet Boet. Meriterande om du har erfarenhet av det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför en anställning behöver du lämna utdrag ur belastningsregistret.
Om Hemma Omsorg:
Hemma Omsorg startades 2022 och Hökällan är vårt tredje boende. Vi som jobbar i Hemma Omsorg har lång erfarenhet inom området och vår ambition är att bedriva Sveriges bästa barn- och ungdomsboenden.
Vår vision är att barnen och ungdomarna får, i en trygg och glädjefylld miljö, utvecklas och påverka sitt liv som alla andra.
Våra värderingar bygger på TRYGGHET, KUNSKAP och GLÄDJE där Din dag är vår dag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: helen.melvinsson@hemmaomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemma Omsorg i Skogome AB
(org.nr 559487-3258), http://www.hemmaomsorg.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Helen Melvinsson helen.melvinsson@hemmaomsorg.se Jobbnummer
9524107