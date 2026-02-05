Stödassistenter till Daglig verksamhet Hisingen
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta på daglig verksamhet, Nya LAS Artes, på Hisingen.
Hos oss står trygghet, delaktighet och glädje i centrum, och varje dag formas utifrån deltagarnas individuella behov, intressen och förutsättningar. Verksamheten riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), som befinner sig på tidig utvecklingsnivå.
Nya Las Artes erbjuder strukturerade och individuellt anpassade aktiviteter som syftar till att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande vardag för deltagarna. Verksamheten erbjuder en varierad vardag med både inomhus- och utomhusaktiviteter. Deltagarna ges möjlighet till promenader, cykling på dubbelcykel och utevistelse i trädgård. Arbetsuppgifterna kan även bestå av återvinning och enklare sorteringsarbete samt bakning och hantering av enhetens tvätt.
Utöver det ingår sinnesstimulerande aktiviteter och arbete vid dator. Fysisk aktivitet erbjuds i verksamhetens aktivitetssal, exempelvis genom användning av studsmatta och gunga. Varje deltagare har individuella scheman och aktiviteter som är anpassade utifrån behov, förmåga och dagsform.
Som stödassistent ger du stöd i deltagarnas dagliga aktiviteter samt i omvårdnadssituationer. Arbetet kan innefatta lyft och det förekommer även utmanande beteenden. Du förväntas arbeta strukturerat, lågaffektivt och i nära samarbete med övriga stödassistenter, stödpedagog samt enhetschef. Tillsammans utgår vi från varje deltagares resurser, intressen och behov för att skapa förutsättningar för delaktighet i meningsfulla aktiviteter.
Verksamheten arbetar med lågaffektivt bemötande (LAB) samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för kommunikation och delaktighet.
Du är kontaktperson för en eller flera deltagare och ansvarar för att upprätta, följa upp och dokumentera genomförandeplaner med mål för deltagarens sysselsättning. I uppdraget ingår även att ta fram och uppdatera arbetsplaner, rutiner och manualer samt att föra daganteckningar i Treserva.
Arbetspassen är förlagda på dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier.
Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har minst två års erfarenhet av arbete med utmanande beteende och personer som är inom autismspektrat.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation
Vi söker dig som är en stabil och trygg person och som skapar förtroende i mötet med deltagare, anhöriga och kollegor. Du tar ansvar för ditt uppdrag, arbetar strukturerat och följer fattade beslut. Med ett förändringsorienterat förhållningssätt bidrar du till verksamhetens utveckling och anpassar ditt arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och förmåga att stödja, motivera och vägleda deltagare utifrån deras individuella behov och förutsättningar.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/antingen
via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Birgitta Roth birgitta.roth@funktionsstod.goteborg.se 031-3666590 Jobbnummer
9726312