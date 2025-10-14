Stödassistenter till Bergsätra gruppbostad (vaken natt)
2025-10-14
Vi inom verksamhetsområde vård och omsorg ansvarar för kommunalt driven vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderområdet. Våra medarbetare har kompetens inom det medicinska, beteendevetenskapliga och sociala området, samt inom språk och kultur. Vi utgår alltid från kundens behov och ger varje kund ett gott bemötande, bra service, trygghet och inflytande. Vårt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor.Vill du bli en del av vår engagerande arbetsgrupp?
Bergsätras gruppbostad har 10 boende uppdelat på två avdelningar. På gruppbostaden arbetar vi dag, kväll, och vaken natt för att ge stöd, service och trygghet till våra boende. Arbetsgruppen på gruppbostaden är stabil, engagerad, utvecklingsinriktad som arbetar tätt tillsammans och har god gemenskap.
Ditt nya jobb
Som nattpersonal arbetar du tillsammans med en kollega. Ni arbetar både självständigt och tillsammans i arbetet med brukarna på natten. Det kan handla om att genomföra kvälls- och morgonrutiner samt ge stöd om någon brukare behöver det under natten.
Arbetet innebär omvårdnad, städ och tvätt under natten. Det innebär även att stötta brukarna samt stärka deras självkänsla och möjliggöra ett hälsofrämjande liv genom att motivera till goda sömnrutiner. Du är den som får brukarna att känna sig trygga under natten och hjälper dem till att starta deras dag på bästa sätt tillsammans med morgonpersonalen.
Arbetstiden är förlagd nattetid (ca 20.45-07.15) vardagar samt helg.
Du har gått en gymnasial utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, undersköterskeutbildning med inriktning inteligent funktionsnedsättning (IF), stödpedagogutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Meriterande är om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med IF och autism.
Du är trygg och stabil person som har ett stort intresse för att arbeta med människor. Du tar gärna egna intiativ och kan jobba både självständigt och tillsammans i grupp. Du är även flexibel, stresstålig, ansvarstagande, har ett gott bemötande samt kan uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Anställningens omfattning
1 tjänst 40%
1 tjänst 97%
Anställningsform
TillsvidareTillträde
2025-11-10
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Biträdande enhetschef
Gisela Bergqvist gisela.bergqvist@osteraker.se 08 540 814 02 Jobbnummer
9556920