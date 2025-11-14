Stödassistenter sökes till boende LSS Område 1
Söker du ett varierande, självständigt och viktigt arbete? Nu vill vi förstärka vårt team med en stödassistent som möter de lundabor som får stöd och service inom våra verksamheter inom LSS.
Om arbetsplatsen och rollen
Nu söker vi stödassistenter till boende LSS Område 1 som består av två gruppbostäderna Asks väg och Orkestervägen. I tjänsten kommer du att ha en fast placering på ett av boendena men stöttar även vid behov det andra boendet.
Som stödassistent stöttar du våra brukare med individuellt anpassad stöd som tex inköp, matlagning, omvårdnad och städning samt fritidsaktiviteter. Genom pedagogiskt stöd, alternativ kommunikation och omsorg arbetar du och arbetslaget för att ge brukarna goda levnadsvillkor och självständighet.
Vi letar efter dig som är lyhörd och flexibel i att fånga upp brukarnas individuella behov. Vi ser gärna att du trivs i en dynamisk arbetsmiljö med stort fokus på motiveringsarbete och brukarnas delaktighet.
I arbetsuppgifterna ingår även att utforma genomförandeplaner, dokumentera samt göra regelbundna utvärderingar. Du kommer som kontaktman att samverka och kommunicera med föräldrar, anhöriga, gode män/förvaltare och kollegor.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Enheterna ligger i östra delen av Lund och våra brukare har varierande behov av stöd och omvårdnadsbehov.
Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp med god stämning och struktur, därför letar vi efter dig som löser situationer genom kommunikation med kollegor och ett driv framåt.
Arbetstider är dag, kväll och varannan helg. Som tidigast börjar ett pass 07:00 och ett pass avslutas senast 23:00, detta är ungefärliga tider som kan förändras utifrån brukarnas behov. I Lund arbetar du som stödassistent/biträde 36,33 timmar per vecka.
Asks väg, närmsta busshållplats är Lund Linero Torg två minuters promenad från boendet. Parkering mot betalning finns utanför boendet.
Orkestervägen, närmsta busshållplats är Lund Tusenårslunden en minuts promenad från boendet. Utanför boendet finns några parkeringsplatser som är gratis annars finns parkering på gatorna i närområdet.
Vi erbjuder dig
"Jag trivs med att jobba med människor, hitta lösningar och vara kreativ och det får man verkligen i det här jobbet. Samtidigt jobbar vi nära andra professioner som sjuksköterskor och arbetsterapeuter och jag tycker att det ger rätt förutsättningar att göra ett bra jobb."
• Stödassistent Jennifer
Läs gärna vår intervju med stödassistent Jennifer, https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/jennifer-jobbar-som-stodassistent
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareKvalifikationer
- Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, samhälle- och beteende eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
- Baskunskaper i digitala arbetsverktyg.
- Erfarenhet/kunskap av omvårdnad.
- Krav på körkort.
Om rekryteringsprocessen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och
ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir därför en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi rekryterar löpande och startar rekryteringen med teamsintervjuer under v. 47 och 48. Slutintervjuer sker under v. 49 och 50.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
