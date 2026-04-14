Stödassistenter natt till barn och ungdomsboenden LSS
Vill du ha ett meningsfullt och utmanande jobb där du varje dag kan göra skillnad för barn och ungdomar? Vi söker dig som är en erfaren, inkännande och driven stödassistent. Sök nattjänsten hos oss och bli en viktig del av vårt team!
Vilka är vi?
Välkommen till våra barn- och ungdomsboenden enligt 9:8 LSS - en verksamhet där du varje dag gör verklig skillnad.
Nu utökar vi med en verksamhet och söker därför engagerade stödassistenter som vill vara med och forma våra verksamheter tillsammans med oss. Hos oss får du möjlighet att bidra till en trygg, utvecklande och professionell miljö - både för de barn och ungdomar vi arbetar med och för dina kollegor.
Vi rekryterar till två enheter: Ånestadsgatan 156 i Smedby, en etablerad verksamhet samt Vägstumpen 1 i Svärtinge - en ny enhet som startar under hösten 2026. Du kommer att tillhöra en av enheterna, där du blir en viktig del i att skapa ett starkt och välfungerande arbetslag.
Vi har inom våra verksamheter sju boendeplatser totalt. I våra verksamheter bor barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, bakgrund och individuella behov. Verksamheten har en hög personaltäthet och vi har bemanning dygnet runt med både vaken natt och sovande jour.
Hos oss står barnen och ungdomarna alltid i centrum där vi arbetar målinriktat för att främja deras självständighet och skapa en trygg och anpassad boendemiljö utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Arbetet i verksamheten utgår från individens genomförandeplan. Vår målsättning är att arbeta för att varje individ ska bli så självständig och trygg som möjligt för att kunna utvecklas efter sina förmågor. Du ger individanpassade insatser samt har ett professionellt förhållningssätt.
Du bildar tillsammans med resterande personalgrupp som består av stödassistenter och stödpedagoger ett team kring individerna som bor här. Som medarbetare hos oss har du en betydelsefull roll i vårt team för att skapa trygghet och livskvalitet för våra boende i deras hem.
Du är en del i det individnära arbetet som innebär att följa våra barn och ungdomar i deras vardag. Arbetsuppgifterna omfattar allt förekommande i en hemmiljö där individens behov styr. Arbetet innebär kontakter med många aktörer både internt och externt. Detta är viktigt för att upprätthålla helhetsarbetet runt varje individ då barnen och ungdomarna bor stadigvarande hos oss.
Vem är du?
Vi söker dig som är stödassistent eller har motsvarande utbildning med inriktning mot funktionshinder, erfarenhet och kompetens av att arbeta i verksamhet för personer med funktionsnedsättning eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig.
Erfarenhet och kunskap av arbete med personer med olika typer av utmanande beteende såsom fysiskt och verbalt utåtagerande, självskadebeteende är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om socialt nedbrytande beteende då det förekommer inom våra målgrupper.
Vi ser även att du behöver ha erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och neuropsykiatri. Vi ser positivt på tidigare erfarenhet och arbete med barn och unga inom LSS samt arbete med specialdiagnoser som PWS och inom NPF samt kunskap om trauma och krishantering.
Önskvärt är att du kan teckenspråk alternativt tecken som stöd och/eller är van med andra former av AKK.
Du har en hög nivå av struktur och helhetsperspektiv samtidigt som du har ett väl rotat förhållningssätt kopplat till brukar - och anhörigrelaterade frågor inom LSS målgrupp. Det är viktigt att du kan samarbeta och arbeta utifrån tagna beslut i verksamheten. Att du tar initiativ och strävar efter att skapa goda relationer och uppnår resultat anser vi vara viktiga kompetenser.
Att vara en god förebild för våra barn och ungdomar samt dina arbetskamrater är för dig en självklarhet. Du är lyhörd och anpassar din kommunikation till den du möter, det innebär även att du har en hög självkännedom där du är medveten om dina känslor och agerande och hur detta påverkar dina arbetssituationer.
Nattjänstgöringen kräver att du trivs med att arbeta självständigt. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ i ditt dagliga arbete där det ingår att kunna implementera och ta fram nya idéer samt metoder. Du är flexibel och kan ändra förhållningssätt och anpassa dig när situationen kräver det. Du har lätt för att prioritera och hitta lösningar i olika situationer. Du är van att arbeta med riskbedömningar och kan se både helheten och detaljer.
Som person är du lugn och trygg med en positiv grundinställning och ett engagemang för målgruppen. Du ser möjligheter utifrån ett professionellt förhållningssätt och vill bidra till att utveckla verksamheten utifrån de målsättningar som finns.
Du som söker har god datavana och kan uttrycka dig väl i svenska, i både tal och skrift.
B-körkort är önskvärt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 3
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 september eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Vaken natt
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 maj
Kontakt: Enhetschef Emma Rothman, 011-152797, Emma.Rothman@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: Kontroll av registerutdrag sker som en del av rekryteringsprocessen.
