Stödassistent till Västra Tvärskedets gruppbostad
2025-12-18
Om jobbet
Vi söker nu en engagerad stödassistent som vill vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra hyresgäster på Västra Tvärskedet i Utby.
Västra Tvärskedet är en gruppbostad med särskild service och ligger beläget i ett lugnt och mysigt villaområde med natur och fina promenadvägar. Här finns en väl tilltagen trädgård och en stor altan för rekreation och fritid.
På Västra Tvärskedet bor fem vuxna personer med multifunktionsnedsättningar på tidig utvecklingsnivå och i blandade åldrar. Hyresgästerna behöver stöd av personal i att skapa och bibehålla sina dagliga rutiner, omvårdnad, medicin, måltider samt individanpassade aktiviteter för att få ett meningsfullt innehåll i sin vardag.
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på det friska och strävar efter att skapa en känsla av sammanhang i hyresgästernas vardag. Vi ser potential, stöttar utveckling och hjälps åt i arbetet i stället för att tänka att det går snabbare att göra saker själv. Metoderna vi använder i vårt arbete är tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation. Ingen av våra hyresgäster använder verbalt språk. Bildstöd används för att öka delaktighet och självbestämmande i vardagen. Genom en strukturerad och förutsägbar omgivning stöttar vi hyresgästerna i att sortera intryck och skapa förståelse, så att dagen blir begriplig, hanterbar och meningsfull.
I ditt ansvar ingår att vara kontaktpersonal. Det innebär att du upprättar genomförandeplaner tillsammans med hyresgästen och pedagog samt dokumenterar ditt arbete löpande.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet och därför krävs goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du ska ha godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om du inte uppfyller kvalifikationskraven kan du komma att erbjudas att genomföra ett språktest via testanvändaren Educateit. Erfarenhet av och god förmåga att arbeta med social dokumentation är också ett krav.
Det är även ett krav att du har flera års erfarenhet av målgruppen intellektuell funktionsnedsättning och autism samt att du har erfarenhet av att arbeta med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).
Det är meriterande om du har praktisk kunskap om arbetssätt och metoder såsom LAB (lågaffektivt bemötande), tydliggörande pedagogik och IBIC (Individens behov i centrum). Det är även meriterande om du är simkunnig, då simning är en återkommande aktivitet varje vecka.
Du som söker tar ansvar för både egna och gemensamma arbetsuppgifter och sätter alltid de vi är till för i fokus. Du driver din utveckling genom att lära nytt, komma med idéer och aktivt följa omvärlden. Du samarbetar väl genom att lyssna, visa respekt och arbeta för att nå vårt gemensamma uppdrag.
Publiceringsdatum2025-12-18
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
