Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod 2021-07-07Västra Tvärskedet ligger i en fristående villa i ett lugnt villaområde i Utby, med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. Gruppbostaden riktar sig till målgruppen vuxna flerfunktionsnedsatta personer med omfattande omvårdnadsbehov i vardagen. Boendet har plats för fem brukare. Vis söker idag två stödassistenter för arbete "Vakennatt".I dina arbetsuppgifter ingår att ge brukarna god service och omvårdnad i vardagen, utifrån varje persons individuella behov. Du utgår från varje persons genomförandeplan i utförandet av insatserna. Det ingår även att utföra andra praktiska göromål som bidrar till att dem vi är till för får de goda levnadsvillkor de har rätt till. För oss är det viktigt att du som nattmedarbetare känner dig delaktig i arbetet och att du är en av flera kuggar i hjulet som bidrar till att brukarna har det gott.Arbetsgruppen på boendet består av ett härligt gäng av en stödpedagog, fem stödassistenter dag samt tre stödassistenter vaken natt. Stödpedagogen har till uppgift att stötta dig i frågor rörande bemötande, metod, dokumentation och rutiner för verksamheten. Som en viktig del av arbetsgruppen vill vi att du kontinuerligt delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till övriga i arbetslaget för att bidra till helheten för brukaren.Ett krav för denna tjänst är att du är utbildad undersköterska, stödassistent eller har avslutade studier från barn- och fritidsprogrammet.Vi söker dig som är lyhörd och trygg i mötet med brukarna och som känner ett stort engagemang och stolthet i ditt arbete med människor. Det är av avgörande betydelse att du har erfarenhet av att arbeta med personer som har funktionshinder. Erfarenhet av arbete med flerfunktionsnedsatta, multihandikapp, personer med stort omsorgsbehov och autism är meriterande.Vi vill att du tryggt kan fatta egna beslut och ge förslag på lösningar när problem uppstår då det förekommer ensamarbete under nattetid. Vi önskar sökanden som tycker om att känna en stor ansvarskänsla för verksamheten. Vi vill att du är en person som smidigt samspelar med dina kollegor, som både kan ta och ge.Vi vill att du har vana och mod att reflektera kring ditt eget agerande och bemötande. Det är av stor vikt att du behärskar svenska språket väl, så att du kan kommunicera och dokumentera utan svårigheter.Arbetsgruppen du kommer att arbeta i har en lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och arbetsklimatet kännetecknas av hög nivå av självständighet och stolthet i att ha en god nivå på service och omsorg.Varmt välkommen att göra en ansökan via länken! ÖVRIGTUrval påbörjas under ansökningstiden och vakanserna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Intervjuer för denna tjänst kan komma att hållas digitalt på grund av rådande pandemi. Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 Eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-21