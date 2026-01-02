Stödassistent till Servicebostad LSS
2026-01-02
Grästorps kommun utgår från fem principer (medledarskap, helhet, digitalisering, innovation och värdskap) och där vi ser på vikten av att ha ett hälsofrämjande och salutogent synsätt.
Detta innebär att skapa förutsättningar för en meningsfull vardag för den enskilde. Att var och en utifrån sina möjligheter, tryggt ska kunna hantera sin vardag med bibehållen integritet och kunna leva ett självständigt liv i en allt mer digitaliserad omvärld.
Mitt i centrala Grästorp ligger kommunens enda Servicebostad som består av en baslägenhet för personal och med cirka 12 fullgoda lägenheter i omkringliggande område. Här bor vuxna personer med behov av stöd och tillsyn. Individernas behov av stöd samt vilken sorts stöd de behöver varierar från person till person. Personalgruppen består av 6 personer som är utbildade undersköterskor.
Att vara stödassistent i Grästorps kommun innebär ständig utveckling, vi förutsätter att du är engagerad i både utveckling av din egen yrkesroll såväl som i verksamhetsutveckling.
Vi söker en stödassistent med grundplacering på Österlånggatan 7 som är en Servicebostad mitt i centrala Grästorp. Många bor i samma hyreshus, andra bor på gångavstånd från centrallägenheten. Vi som arbetar på Servicebostaden är en personalgrupp som är flexibla och har god vana att ta hand om personer med olika behov. Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift som Stödassistent är att utifrån genomförandeplaner ge brukarna det stöd de efterfrågar och behöver. Du samarbetar med andra verksamheter och instanser som brukarna har kontakt med. I arbetsuppgifterna ingår kontakt med anhöriga, arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och hjälpa den enskilde att få en så hög livskvalitet samt självständighet som möjligt. Social dokumentation och kommunikation är en viktig del i ditt arbete, då det ingår löpande dokumentation och ansvar för genomförandeplaner. Arbetet ställer höga krav på att arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt samt på tålamod och lyhördhet. Mycket viktigt är att du engagerar, motiverar och vägleder brukarna och därmed stödjer dem i att vara en aktiv del av samhället och i kontroll över sina egna liv. Du bör vara flexibel och ha mod att fatta egna beslut och hitta lösningar i stunden.
Då alla har olika behov kommer man stötta på olika sätt, en vanlig dag kan innebära att exempelvis väcka, att påminna om att borsta tänderna, att hjälpa till att ta fram frukost, att de får på sig sina kläder och kommer iväg till sina aktiviteter. Några hjälper vi att påminna att gå till sitt jobb och någon att göra matlådor för veckan. På eftermiddagarna hjälper man till att laga middag, någon gång i veckan hjälps man åt att städa samt att gå och handla. En del behöver träna, gå en promenad, eller komma iväg till tandläkaren. Ibland hittar vi på aktiviteter, går till skogen och grillar korv eller varför inte ett besök till pizzerian!Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundutbildning på gymnasienivå, motsvarande barn- och fritids- eller vård- och omsorgsprogrammet med fördjupning inom funktionshinder- eller psykiatriområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du är väl insatt i olika typer av funktionsvariationer.
Du har ett stort intresse av att arbeta med människor. Du har god datorvana och är van vid att dokumentera, du är kreativ och är van vid att arbeta lågaffektivt. Då kommunikation och dokumentation är viktiga delar i verksamheten förutsätter arbetet att du behärskar svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv, lyhörd, engagerad och utåtriktad och har en förmåga att arbeta pedagogiskt, lösningsfokuserat och självständigt.
Framgång i arbetet bygger på att du är duktig på att skapa och bibehålla goda relationer med såväl brukare, deras anhöriga som med kollegor och andra samverkanspartners. Du är ansvarstagande, kompetent, pålitlig och du har en personlig mognad och inre trygghet. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Då många av våra brukare gillar att cykla är det meriterande att kunna cykla. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg och sovande jour.
Vi eftersträvar heltid och tjänsterna är alltid på 100 %, vilket kan medföra att man behöver göra arbetspass på en samarbetsenhet för att fylla upp tiden.
Intervjuer sker löpande
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
