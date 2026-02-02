Stödassistent till servicebostad / Jarlavägen
Gävle kommun, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Gävle Visa alla vårdarjobb i Gävle
2026-02-02
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Funktionsstöd i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent inom boende och stöd, med personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja individens förmågor och självständighet.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Stödja kunden med vardagliga sysslor allt från stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till social- och myndighetskontakter.
* Stödja och utveckla individens kommunikationsförmågor.
* Föra dokumentation över individens utveckling och behov
I arbetet ingår det att föra dokumentation över individens utveckling och behov. Ett syfte är att kunna följa upp att individen får rätt stöd och hjälp.
Arbetstiderna skiftar mellan dag-, kväll-, helger- och sovande jour.Kvalifikationer
Du är en trygg och lyhörd stödassistent som stöttar både kunderna och dina kollegor. Genom tydlig kommunikation, respekt och förmågan att stärka och motivera andra bidrar du till en positiv och utvecklande miljö.
* Du har en godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet alternativt Barn- och fritidsprogrammet inriktning socialt arbete eller en annan utbildning/kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Du har minst 6 månaders erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar inom LSS.
* Du har dokumenterat arbetslivserfarenhet och kunskap av lågeffektivt bemötande.
* Du har även goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift och förståelse.
För att lyckas i rollen är du:
* Trygg och stabil, kan behålla ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt även i pressade situationer. Bidrar till ett lugnt och stabilt arbetsklimat.
* Lyhörd och empatisk, med förmåga att bemöta alla med respekt oavsett situation. Professionell i mötet med kunderna, där du visar omtanke och stabilitet utan att låta deras beteenden påverka dig personligen.
* Prestigelös och samarbetsinriktad, med fokus på gemensamma mål och förmåga att uppmärksamma och uppskatta andras insatser.
* Flexibel och anpassningsbar, med förmåga att justera både perspektiv och arbetssätt när omständigheterna kräver det.
Välkommen med din ansökan - hos oss gör du skillnad varje dag!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om hur vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Pia Alsin pia.alsin@gavle.se 070-414 27 69 Jobbnummer
9718730