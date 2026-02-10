Stödassistent till Pölagårdens servicebostad
Rollen som stödassistent hos oss
Som stödassistent arbetar du med att ge stöd i vardagen utifrån varje persons behov, önskemål och genomförandeplan.
Du bidrar till trygghet, struktur och delaktighet och skapar förutsättningar för ett gott liv. Vi arbetar motiverande för att öka hyresgästers självständighet.
I arbetet ingår bland annat att:
- ge stöd i vardagliga sysslor och fritidsaktiviteter
- motivera och vägleda i det dagliga livet
- arbeta med social dokumentation och genomförandeplaner samt att vara kontaktpersonPubliceringsdatum2026-02-10Profil
Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du bygger nya kontakter och tar hand om dina befintliga arbetsrelationer. Du tar ansvar för ditt arbete, driver det framåt och levererar resultat. Du prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och bidrar med nya sätt att lösa arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en utbildning som är relevant för målgruppen.
- erfarenhet av att arbeta med social dokumentation.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta medpsykisk ohälsa.
- erfarenhet av att arbeta med människor med autism.
- erfarenhet av att arbeta med motiverande samtal.
- erfarenhet av att arbeta med samsjuklighet.
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/boende-for-personer-med-funktionsnedsattning/grupp--och-servicebostader/polagardens-servicebostadhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 1 maj eller enligt överenskommelse.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 23 februari. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/89". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Martin Arnell, enhetschef 0300-838189 Jobbnummer
9732942