Stödassistent till Personlig assistans
Örebro kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-02-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i någons vardag? Då kan tjänsten som stödassistent till en kvinna i Örebro vara rätt arbete för dig.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som stödassistent inom personlig assistans har du ett helhetsansvar för att planera, genomföra och följa upp det dagliga arbetet. I rollen ingår att finnas nära till hands som stöd, skapa trygghet och alltid utgå från servicemottagarens individuella behov. Servicemottagaren är en kvinna med ALS som bor centralt i Örebro. Det går enkelt att ta sig med buss, cykel och bil.
Arbetsuppgifterna omfattar stöd i vardagen i alla delar utifrån servicemottagarens behov och önskemål. Det kan handla om allt från matlagning och städning till att följa med på aktiviteter. Servicemottagaren har ett stort omvårdnadsbehov vilket blir en stor del av arbetet. Det innefattar trach, sondmatning och respirator. För tjänsten kommer du behöva ha delegering för sondmatning och läkemedel.
Som stödassistent inom Örebro kommun arbetar du enligt Socialstyrelsens rekommenderade arbetssätt. I tjänsten ingår dokumentation samt att upprätta och följa genomförandeplaner, vilket förutsätter god datorvana.
Exempel på arbetsuppgifter:
• stödja servicemottagaren i vardagliga aktiviteter/sysselsättning
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering och sondmatning
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• samverka med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk, sjuksköterskor, arbetsterapeuter andra aktörer som t.ex. regionen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem Lifecare
Om arbetsplatsen
Som personlig assistent blir du anställd i Örebro kommun men arbetar hemma hos servicemottagaren som bor i egen lägenhet centralt i Örebro. Det finns inga hemmavarande barn och inga djur. Du kommer bli en del av en stor arbetsgrupp och arbeta tillsammans med andra kollegor då servicemottagaren har dubbelassistans dygnet runt.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagaren på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med stora omvårdnadsbehov såsom trach, sondmatning och respirator
Meriterande:
• erfarenhet av dokumentationssystemet LifecareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 april t.o.m. 28 februari 2027
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och helg. Bokningsbar tid (resurstid) finns med i schemaraden.
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 23 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9733505