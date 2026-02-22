Stödassistent till personer med psykisk ohälsa, Visby
2026-02-22
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Träffpunkt Ventilen
Ventilen är en öppen träffpunkt för vuxna mellan 18 och 69 år som lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsvariation.
Hit kan man komma utan biståndsbeslut för att ta del av gemenskap och aktiviteter som motverkar utanförskap och stärker social delaktighet. Vi verkställer även beslut om sysselsättning enligt SoL och LSS.
Hos oss möts deltagare av en trygg och välkomnande miljö där gemenskap och delaktighet står i centrum. Aktiviteter formas efter individuella behov och kan bestå av allt från friskvård, spel och utflykter till kreativa inslag - eller en lugn stund med kaffe och samtal.
Ventilen är en mötesplats där social samvaro och trygghet bidrar till ökad livskvalitet. Nu söker vi en stödassistent som vill bli en del av vårt engagerade team - du blir den fjärde medarbetaren i en liten arbetsgrupp som tillsammans gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Som stödassistent kommer du bland annat att:
Stödja och motivera deltagare i vardagliga aktiviteter och social samvaro
Skapa trygghet och bidra till en välkomnande och inkluderande miljö
Planera, organisera och genomföra aktiviteter utifrån deltagarnas behov och önskemål
Främja delaktighet, gemenskap och socialt samspel
Motverka utanförskap och social isolering genom relationsskapande arbete
Ge individuellt stöd i meningsfull sysselsättning
Medverka vid utflykter och aktiviteter utanför verksamheten
Samverka med kollegor och bidra till verksamhetens utveckling
Dokumentera enligt gällande rutiner och regelverk
Utföra praktiska sysslor som bidrar till en trivsam och välfungerande verksamhet
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid. Kvällstjänstgöring förekommer cirka en gång per vecka (onsdagar) samt vid ett fåtal helgdagar per år (för närvarande två: påskafton och julafton).
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasial utbildning med inriktning mot omsorg och/eller pedagogik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift krävs då dokumentation och kommunikation sker på svenska. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer som lever med psykisk ohälsa.
Vi söker dig som är trygg och stabil i dig själv och har en god personlig mognad. Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Du har lätt för att samarbeta och bygger goda relationer med både deltagare och kollegor. Med ett serviceinriktat förhållningssätt bemöter du människor med respekt, lyhördhet och engagemang.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
för att beställa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
