Stödassistent till ny LSS-verksamhet för barn och ungdomar
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2026-07-06
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Funktionsstöd har startat en helt ny verksamhet med korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar enligt LSS och vi söker nu utökning i vår personalstyrka.
Här får du tillsammans med dina blivande kollegor chansen att påverka, forma och bygga upp en trygg och meningsfull plats för unga med funktionsnedsättning. En verksamhet där du gör skillnad varje dag!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Hos oss får barn och ungdomar möjlighet till miljöombyte, gemenskap och aktiviteter som stärker deras självständighet och livskvalitet. Du blir en viktig del av ett team tillsammans med stödassistenter, stödpedagog och enhetschef. Tillsammans bygger vi en verksamhet som präglas av trygghet, kvalitet, tydlig struktur och alltid med fokus på barnets bästa.
Dina arbetsuppgifter kommer att bli varierade, meningsfulla och kreativa.
I rollen som stödassistent arbetar du nära barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Du stöttar dem i vardagen och hjälper dem att utveckla färdigheter som rustar dem för framtiden och ni skapar en meningsfull fritid tillsammans. Arbetet kan bland annat innebära:
• Att skapa en trygg, strukturerad och inkluderande miljö
• Att arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
• Att stötta vid aktiviteter, sociala kontakter, måltider och personlig omvårdnad
• Att vara kreativ och hitta på aktiviteter både ute och inne utifrån individens behov
• Att hantera och förebygga utmanande beteenden på ett professionellt och lugnt sätt
• Att dokumentera, följa upp och arbeta utifrån genomförandeplaner
• Att samarbeta med vårdnadshavare, skola och andra professioner
Vårt barn- och ungdomsverksamhet kommer ha ett nära samarbete med andra verksamheter, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta i andra verksamheter vid behov.
Arbetstiderna är dag, kväll och helg. Jour kan bli aktuellt längre fram.Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning:
• Barn- och fritidsprogrammet (socialt och pedagogiskt arbete)
• Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionshinder
Du kan också ha utbildning som fritidspedagog eller annan utbildning med inriktning mot barn, ungdomar och/eller funktionsnedsättning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Du ska även ha erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Det är meriterande om du:
• Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
• Utbildning inom tydliggörande pedagogik, AKK, TEACCH eller lågaffektivt bemötande.
• Kunskap om eller erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), intellektuell funktionsnedsättning eller andra funktionsvariationer.
• Erfarenhet av arbete med barn med omfattande stödbehov.
• Erfarenhet av social dokumentation och genomförandeplaner.
Du sätter barnets bästa i fokus i alla beslut och handlingar. Främjar delaktighet, självbestämmande och inflytande utifrån barnets förutsättningar. Arbetar utifrån verksamhetens värdegrund och gällande lagstiftning. Bidrar aktivt till en trygg, inkluderande och utvecklande miljö för barn, ungdomar och kollegor.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar.
• Är trygg, stabil och har ett professionellt förhållningssätt.
• Kan skapa goda relationer och bygga förtroende hos barn, vårdnadshavare och kollegor.
• Är lyhörd för varje barns individuella behov och förutsättningar.
• Har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan anpassa ditt bemötande efter situation och individ.
• Är kreativ och initiativrik i planering av aktiviteter.
• Kan arbeta både självständigt och i team.
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga.
• Har förmåga att behålla lugn och ett respektfullt bemötande även i utmanande situationer.
Du har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Du har Körkort B.
Registerutdrag behöver uppvisas innan anställning kan ske.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överrenskommelse.
Arbetstid: dag kväll - helg
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335692". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Enhetschef Funktionsstöd
Madelene Eklund madelene.ekelund@ostragoinge.se +46447756639 Jobbnummer
9994265