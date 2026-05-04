Stödassistent till Norbyvägen 46
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-05-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vill du bidra till att människor får en mer självständig och meningsfull vardag? Vi erbjuder ett lärorikt och varierat arbete där du gör verklig skillnad för brukare varje dag. Här får du möjlighet att arbeta nära människor, bidra till ökad livskvalitet och vara en viktig del i ett engagerat team. Vill du vara med? Välkommen med din ansökan!
Norbyvägen 46 ligger i det idylliska området Eriksberg, med Stadsskogen precis utanför dörren och nära till Hågadalen. Här bor sju personer som får stöd i att skapa en trygg och meningsfull vardag. Verksamheten är bemannad dygnet runt med sovande jour för att säkerställa trygghet och omsorg av hög kvalitet. Bussförbindelserna är goda och cykelavståndet till Uppsala centrum är cirka 15 minuter. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg och inkluderar sovande jourpass.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som stödassistent spelar du en central roll i att stödja brukare mot ökad självständighet och trygghet i vardagen. Du bygger förtroende, skapar stabilitet och finns till hands i både vardagliga och mer utmanande situationer. Rollen kräver att du tar initiativ när behov uppstår och kommunicerar tydligt och lyhört för att skapa trygghet och goda samarbeten. Du ger stöd och vägledning i praktiska och sociala aktiviteter, exempelvis att följa med på läkarbesök, delta i sociala sammanhang eller hjälpa till med hushållssysslor.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en meningsfull, innehållsrik och utvecklande vardag för brukarna. Du utgår från den genomförandeplan som tas fram tillsammans med brukaren och samarbetar nära kollegor i teamet, legitimerad personal och externa aktörer. I rollen kan det ingå att ge läkemedel samt utföra ordinationer från legitimerad personal. Dokumentation är en viktig del av arbetet och du ansvarar för journalföring samt att upprätta och uppdatera genomförandeplaner.
Kvalifikationer
undersköterskeexamen med inriktning psykiatri alternativt utbildning som stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete inom LSS eller socialpsykiatri
erfarenhet av att stödja personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
god vana av dokumentation och att arbeta i digitala system
goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt
innehar B-körkort
god planerings- och uppföljningsförmåga
det är meriterande med erfarenhet av arbete med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
För att lyckas i rollen är du en person som tar initiativ och driver aktiviteter framåt med tydligt fokus på resultat. Du är utåtriktad och social, med en naturlig förmåga att skapa kontakt och bygga relationer. Du kommunicerar tydligt, engagerat och förtroendeingivande, både i enskilda möten och i grupp. Samtidigt är du lyhörd, anpassar dig efter situationen och tar in andras perspektiv. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående, med ett genuint intresse och en stark vilja att hjälpa andra genom att hitta fungerande lösningar. Du uttrycker dig tydligt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda. För att skapa kvalitet och framdrift följer du upp, påminner och ser till att det som påbörjas också slutförs.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Carola Sjöberg, verksamhetschef, 018-727 8841.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 19
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Carola Sjöberg 018-727 8841 Jobbnummer
9890529