Stödassistent till LSS-gruppbostad
2025-09-04
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss har du en central roll i att stödja och motivera våra kunder i deras vardag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Individuellt stöd Ge stöd i dagliga rutiner och fritidsaktiviteter för att skapa en meningsfull vardag med fokus på delaktighet och självbestämmande.
• Genomförandeplaner & dokumentation Upprätta, följa upp och arbeta utifrån genomförandeplaner i LifeCare.
• Kontaktmannaskap Vara en trygg och stabil kontaktperson för en eller flera kunder samt ha regelbunden kontakt med anhöriga och gode män.
• Lågaffektivt bemötande Arbeta utifrån ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt, särskilt vid utmanande beteenden.
• Samplaneringspass Samarbeta med kollegor för att skapa struktur och kontinuitet i verksamheten.
• Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter Utföra insatser efter delegering från legitimerad personal.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom beteendevetenskap, omsorg eller pedagogik.
• Erfarenhet av NPF-diagnoser.
• Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
• Du har också kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer som har intellektuella funktionsvariationer och psykiatrisk problematik.
För rollen krävs:
• Förmåga att anpassa arbetssätt utifrån kundens behov.
• Kompetens för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, inklusive läkemedelshantering.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då arbetet innefattar kommunikation och social dokumentation i LifeCare.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och trygg i att arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett professionellt förhållningssätt och skapar goda relationer. Med en positiv attityd och ett genuint engagemang bidrar du till ett utvecklande arbetsklimat där kundens bästa alltid är i fokus.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
Krav på utdrag ur belastningsregistret
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". När du fått ditt utdrag visar du sedan upp det för rekryterande chef om du blir kallad till intervju. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen kan vara flera veckor, så beställ utdraget nu direkt.
För att kunna bli anställd i Sjöbo kommun inom vård och omsorg krävs det att man uppvisat ett belastningsregister gällande Kontroll av egna uppgifter, detta beställer man på polisens hemsida; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
