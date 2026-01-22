Stödassistent till LSS-boende
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Våra verksamheter inom LSS-enheten utgörs av gruppbostäder, dagliga verksamheter och personlig assistans. Vi arbetar för att tillgodose goda levnadsvillkor, delaktighet och meningsfullhet samt att våra brukare ska få stöd och hjälp utifrån deras egna behov och önskemål. Vårt uppdrag är att skapa goda relationer till våra brukare, kollegor och övriga aktörer. Vi som arbetar i verksamheterna har stort intresse och kunskap inom funktionshinderområdet och dess utveckling. Vi är stolta över våra verksamheter och arbetar med stort engagemang och ansvar för vår arbetsplats. Just nu söker vi en driven och ansvarstagande stödassistent med hemvist på en av våra servicebostäder.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är stödassistent och som vill arbeta på våra LSS-boenden. Vi får flera brukare till oss och våra arbetsgrupper växer. I arbetet som stödassistent stöttar du brukaren i sitt eget hem. Du följer med på aktiviteter såsom ridning, bowling, handling, och promenader, samt stöttar brukaren i sina rutiner och vardagliga sysslor. Vi strävar efter en aktiv fritid för våra brukare vilket innebär att du är en förebild och att du har en vilja och ett engagemang för fysiska aktiviteter. Det som genomsyrar LSS-verksamheten är att du behöver ha goda förmågor att skapa relationer med våra brukare. Ditt intresse för att skapa en fantastisk vardag för alla våra brukare är det som gör dig till rätt person för oss. Vi arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt med individanpassad pedagogik för brukarnas bästa. Du blir en del i ett team med kollegor där din kompetens kommer vara värdefull i det fortsatta förändrings-/utvecklingsarbetet inom våra verksamheter.Kvalifikationer
• Stödassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har god kunskap och erfarenhet inom LSS-området samt kompetens inom området autism, utvecklingsstörning samt tydliggörande pedagogik. Du ser varje individs behov av stöd.
• Du har ett genuint intresse för LSS-arbete och verkligen brinner för att jobba med personer med funktionsnedsättning.
• Du har erfarenhet och intresse av att arbeta med välfärdsteknik och digitala hjälpmedel.
• Som person är du trygg, ansvarstagande, flexibel, förändringsbenägen, driven och effektiv samt gillar att vara fysiskt aktiv.
• Du ser möjligheter istället för hinder, har lätt för samverkan, bidrar till verksamhetens utveckling och tar stort ansvar för ditt arbete.
• Du har förmågan att prioritera och göra korrekta avvägningar och räds inte för att tänka nytt.
• Du lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt vilket leder till att du skapar förtroende och samarbete.
• Du är trygg i dig själv, van att snabbt anpassa dig till nya omständigheter och reflekterar över förbättringsåtgärder samt stresstålig.
• Du har god fysik och kan delta i fritidsaktiviteter tillsammans med brukare.
• Du har lätt för att samarbeta och lära känna nya människor.
• B-körkort är ett krav
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
• Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
• Sysselsättningsgrad 100%.
• Arbetet förlagd till främst natt, helg, samt delvis kväll.
ÖVRIGT:
Vi tillämpar löpande rekrytering i denna rekrytering, innebärande att tillsättande kan ske under ansökningstiden. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-02-09
Välkommen med din ansökan!
