Stödassistent till Januarigatans BmSS
2025-12-01
Om jobbet
Vi söker nu en stödassistent till Januarigatans BmSS.
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra hyresgäster?
Januarigatans BmSS är ett boende för unga vuxna upp till yngre medelåldern med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Många av våra hyresgäster lever ett aktivt liv och vill kunna delta i aktiviteter både i och utanför hemmet. Din uppgift blir att ge det stöd som gör detta möjligt, och att bidra till en meningsfull och strukturerad vardag utifrån varje persons förutsättningar.
Som stödassistent arbetar du både pedagogiskt och praktiskt i hyresgästernas dagliga liv. Det innebär att stötta, motivera och skapa tydlighet och förutsättningar för delaktighet och självbestämmande. Du blir en del av ett engagerat team tillsammans med enhetschef, stödpedagog och kollegor där ni tillsammans utvecklar och planerar verksamheten.
Du kommer att vara kontaktpersonal, vilket innebär ansvar för kontakten med närstående och andra viktiga personer i nätverket. Du följer upp genomförandeplaner och ansvarar för löpande dokumentation, alltid med hyresgästens delaktighet som utgångspunkt. Arbetet är varierat och sker dygnet runt med arbetstider förlagda till dag, kväll, helg och sovande jour.
Tillsammans skapar vi en trygg miljö och gör skillnad för personer som behöver individuellt stöd i sin vardag.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att du som söker har arbetslivserfarenhet inom funktionshinderområdet samt att du har erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), IBIC (Individens behov i centrum), TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), LAB (lågaffektivt bemötande) och tydliggörande pedagogik.
Du som söker tar ansvar för både dina egna och gruppens uppgifter och sätter alltid personens bästa i fokus. Du bemöter alla respektfullt, hjälpsamt och positivt, även i stressade situationer. Du anpassar din kommunikation efter individens behov och skapar delaktighet, dialog och engagemang.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Förvaltningen för funktionsstöd
Hanna Söderqvist hanna.soderqvist@funktionsstod.goteborg.se 031-3653542
9623682