Stödassistent till gruppbostad
Gävle kommun, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Gävle Visa alla vårdarjobb i Gävle
2026-04-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Funktionsstöd i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Hos oss på Tussilagovägen 51 bor fem kunder som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Våra kunder har olika diagnoser, bland annat autism och andra funktionsvariationer. Vi arbetar alltid utifrån ett tydligt individperspektiv, vilket innebär att vi anpassar vårt arbetssätt och våra insatser efter varje persons unika behov och önskemål. Vi använder ett lågaffektivt bemötande i allt vårt arbete och utgår från Gävle kommuns värdegrund för att skapa trygghet, delaktighet och god kvalitet i stödet.
Arbetsuppgifter
Som stödassistent inom området boende och stöd, Välfärd Gävle, arbetar du med personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ger individuellt anpassat stöd i vardagen med fokus på delaktighet, självständighet och livskvalitet. Arbetet utgår från kundens behov, önskemål och genomförandeplan och sker i nära samarbete med kollegor, anhöriga och andra aktörer.
* I rollen som stödassistent ger du stöd i vardagliga sysslor såsom matlagning, städning, omvårdnad och personlig hygien. Arbetet omfattar även stöd vid fritidsaktiviteter samt i sociala sammanhang och vid kontakter med myndigheter.
* En viktig del av uppdraget är att stödja och utveckla individens kommunikationsförmåga. Du anpassar ditt bemötande och din kommunikation utifrån olika situationer samt efter individens förutsättningar och behov.
* I arbetet ingår att dokumentera individens utveckling, behov och insatser enligt gällande riktlinjer. Dokumentationen syftar till att säkerställa uppföljning och att individen får rätt stöd och insatser utifrån sina beslut och genomförandeplaner.
Gruppbostaden är bemannade dygnet runt, vilket innebär schemalagd tjänstgöring dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och pedagogisk person som trivs med att arbeta med människor. Du visar engagemang och har ett genuint intresse för målgruppen. Du har förmåga att ge stöd utifrån varje kunds unika behov och förutsättningar.
Formella kompetenser:
* Godkänd utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller utbildning som stödassistent, stödpedagog eller omsorgspedagog, alternativt annan likvärdig utbildning.
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer inom LSS
* Dokumentations- och datorvana. I arbetet ingår att föra medicinsk och social dokumentation, vilket innebär god förmåga i det svenska språket samt god datorvana då dokumentationen är IT baserad. Vi ser gärna att du har erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.
* God cykelvana
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av medicinsk delegering, arbete med sond och insulin samt kunskaper om PKU. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande.
För att lyckas i rollen är du:
* Samarbetsorienterad: Som stödassistent i gruppbostad har du ett prestigelöst och professionellt förhållningssätt. Du samarbetar väl med kollegor, medborgare och andra aktörer för att säkerställa en trygg och kvalitativ omsorg.
* Relationsskapande.: Du har god förmåga att skapa och upprätthålla trygga relationer med de boende. Du lyssnar aktivt, visar empati och respekt i ditt bemötande samt värdesätter och uppmuntrar andras bidrag i arbetet.
* Stabil: Du är lugn och trygg i dig själv och bidrar till att skapa stabilitet i vardagen för de boende. Du inger förtroende, skapar tillit och kan hantera utmanande situationer på ett sansat och professionellt sätt.
* Strukturerad: Du har förmåga att planera, prioritera och arbeta effektivt utifrån verksamhetens uppdrag och de boendes individuella behov. Du använder tillgängliga resurser på ett ansvarsfullt sätt för att nå goda resultat.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete med äldre och vuxna med funktionsnedsättning. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Enligt schema: dag-, kväll och helgarbete.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318464".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22
)
801 84 GÄVLE
Gävle kommun, Funktionsstöd
Enhetschef
Elisabeth Thollin Eriksson elisabeth.thollin_eriksson@gavle.se 070 082 12 70
9854897