Stödassistent till Funktionsstöd (LSS)
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2026-07-06
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Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision – vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotene.
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och självständighet för andra människor? Drivs du av att arbeta nära individer och vill vara en del av en verksamhet som gör skillnad i människors vardag? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Vi söker nu stödassistenter till våra verksamheter inom funktionsstöd enligt LSS. Tjänsten är en del av en gemensam rekrytering inom funktionsstöd, vilket innebär att du kan komma att arbeta inom olika verksamheter utifrån behov och din kompetens. Det ger möjlighet till variation, utveckling och en bred erfarenhet inom området. I uppdraget ingår även en viss flexibilitet, där arbete vid behov kan förläggas till olika verksamheter.
Som stödassistent är du en viktig del i individens vardag. Du arbetar nära den enskilde och ger stöd utifrån personens behov och förutsättningar med fokus på att skapa en förutsägbar, begriplig och meningsfull tillvaro. Arbetet innebär att du tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och följer upp insatser utifrån den enskildes genomförandeplan. I uppdraget ingår att ge stöd i vardagliga aktiviteter, sociala sammanhang och fritid samt att motivera till självständighet, delaktighet och sysselsättning. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa struktur och trygghet i vardagen. Delaktighet, självbestämmande och en meningsfull vardag är centrala delar i arbetet. Dokumentation är en naturlig del av din arbetsdag liksom samarbete med kollegor, anhöriga, och andra professioner. I rollen kan även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingå, exempelvis medicinhantering, i enlighet med gällande rutiner.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, socialt arbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariation
Är trygg och stabil med förmåga att behålla lugnet i utmanande situationer
Är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och har god samarbetsförmåga
Har god datorvana samt kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Har kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
Utbildning i motiverande samtal (MI)
Vidareutbildning inom funktionsvariationer
Kunskap inom individens behov i centrum (IBIC)
Erfarenhet av arbete med personer med utmanande beteenden
Kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism och ADHD
Kunskap i tecken som stöd
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad enligt överenskommelse och tillträde enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt enligt schema och kan innebära dag-, kväll-, helg-, jour- eller nattjänstgöring beroende på verksamhet. B-körkort krävs.
Vill du vara en del av en verksamhet där du gör skillnad varje dag är du varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer kan komma att ske löpande.
De kandidater som blir kallade till intervju ska kunna identifiera dig med pass, internationellt ID-kort eller personbevis (körkort ej giltigt).
Inför en eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret kunna visas upp för befattningar som innefattar arbete med barn, exempelvis inom förskola, skola, LSS-verksamhet och HVB. Det innefattar även befattningar som innebär arbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar samt ledande befattningar. Med anledning av detta rekommenderar vi därmed att du ansöker om detta i god tid via polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om den ingångslön eller det löneintervall som gäller för den aktuella tjänsten. Du har också rätt att få information om gällande kollektivavtal. Du hittar information via vår hemsida.
Lön och lönesättning - Götene kommun
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid. Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene Kommun
(org.nr 212000-1652), http://www.gotene.se/jobb
Torggatan 4 (visa karta
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533 80 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Götene kommun Jobbnummer
9992917