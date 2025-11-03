Stödassistent till Funktionshinder, LSS-boende
Stenungsunds kommun / Vårdarjobb / Stenungsund Visa alla vårdarjobb i Stenungsund
2025-11-03
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
Inom området funktionshinder verkställs insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (SoL) riktat till människor med olika funktionshinder. Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Gruppbostäder/boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende, och olika avlastningsformer är några av stödfunktionerna. Alla instanser i kedjan bidrar till ett kvalitativt och tryggt stöd för personer med funktionshinder.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Huvuduppdraget är att göra vardagen meningsfull för våra brukare och se till att de får en tillvaro så de kan leva ett liv som alla andra.
Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr.
Personal ska även stödja brukarna i deras fritid och sociala liv. Som stödassistent verkar du för att främja brukarnas delaktighet, självständighet, förmågor och färdigheter i alla avseenden. Du kommer att vara stödperson för en eller flera brukare vilket innebär att du har ansvar för att upprätta och revidera genomförandeplanen.
Behovet anpassas kontinuerligt efter verksamhetens behov vilket innebär att du kommer att arbeta både dag, kväll och helg.
Låter det som ett uppdrag för dig? Känns det både utmanande och utvecklande? Då vill vi gärna att du söker!
Tjänsten är på 100%, 37 tim/vecka och två helger av fyra, provanställning om sex månader tillämpas.Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som har en positiv människosyn samt god värdegrund. Du ska ha förmåga att skapa goda relationer och att leva dig in i en annan persons situation, önskemål och behov för att kunna arbeta utifrån brukarperspektiv och sätta individens behov i centrum.
Arbetet kräver ansvarstagande, noggrannhet, flexibilitet, trygghet, lyhördhet, tålamod, servicekänsla, god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Du ska ha gått omvårdnadsprogrammet med inriktning stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du bör dessutom ha kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande arbete/-förhållningssätt samt god förmåga att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiska arbetet med den enskilda brukaren.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med brukare med problemskapande beteende, erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik samt arbete med brukare inom autismspektrat.
Du ska behärska svenska språket i tal och skrift.
Du kan arbeta både i grupp och självständigt.
Körkort B är meriterande.
Stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286730". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303-73 00 00 Jobbnummer
9586181