Stödassistent till Fallströmmmens korttidsenhet
2025-12-12
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Fallströmmens korttidsenhet startades upp oktober 2023 och är en verksamhet för korttidsplatser inom socialpsykiatri. Vi riktar oss till brukare med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. I och med att vi är en relativt nystartad och växande enhet finns stora möjligheter att tillsammans med chef och kollegor påverka verksamheten. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och skapa den bästa möjliga vardagen för våra brukare.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att stötta brukaren i vardagen genom att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro samt genom att arbeta förebyggande och strukturerat. Du ger ett professionellt stöd och stärker varje individs självkänsla och tro på sin egen förmåga - allt arbete utgår från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan.
Du är delaktig i att etablera och/eller upprätthålla sociala nätverk. Din roll innebär även att stödja brukarna i att utveckla sin kommunikationsförmåga och känsla av samhörighet samt att ge stöd i sociala aktiviteter, både individuellt och i grupp. Vissa brukare har även behov av omvårdnad. Målsättningen är att stödja för en full delaktighet i samhället utifrån varje persons individuella önskemål.
Du arbetar motiverande och kartläggande utifrån evidensbaserade metoder såsom ESL, motiverande arbete/förhållningssätt (MI), lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du är med i planering för mottagande av nya brukare samt från dag ett arbeta strukturerat, samtidigt som du planera tillsammans med brukaren för deras nästa steg.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är bekväm med utåtagerande brukare, missbruksproblematik, psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Eftersom det är en korttidsenhet behöver du även trivas med att ofta ta emot nya brukare.
Du tillhör en arbetsgrupp med stödassistenter och stödpedagog, men samarbetar även med socialsekreterare och metodutvecklare. Du arbetar med social dokumentation i dokumentationssystemet Treserva samt följer upp och reviderar genomförandeplanerna löpande. Vi arbetar med verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Behovet anpassas kontinuerligt efter verksamhetens behov, vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta på dag, kväll, helg och sovande jour.
Vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling och ett självständigt liv för våra brukare.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har utbildning som stödassistent, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Har kunskaper och erfarenhet inom psykiatri, missbruk, suicid och självskadebeteende.
* Har erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsnedsättningar.
* Har kunskaper inom lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik och AKK.
* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med Timecare och Treserva.
Som stödassistent visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. I ditt arbete är det viktigt att du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Det är också viktigt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
