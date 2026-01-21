Stödassistent till daglig verksamhet
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som har insatsen daglig verksamhet? Vi söker ny kollega till Företagsgruppen - en daglig verksamhet med inriktning på arbetsuppgifter gentemot företag och föreningar. I rollen som stödassistent är du nyckelperson i att stötta och vägleda medborgarna utifrån ett pedagogiskt och praktiskt förhållningssätt i deras deras sysselsättning med bland annat omsorg/hygien, aktiviteter och färdighetsträning.
Med utgångspunkt i medborgarens genomförandeplan, arbetar du för att upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i sysselsättningen.
Med utgångspunkt i en god och tydlig kommunikation samt gott bemötande, är din uppgift att oavsett situation skapa ett lugn och trygghet för medborgarna. Inom organisationen samarbetar du främst med andra stödassistenter, stödpedagoger samt ledning för att kontinuerligt utveckla verksamhet och nå uppsatta mål.
Du kommer att ha din arbetstid förlagd till Daglig Verksamhets lokaler där du tillsammans med kollegor tar emot och erbjuder sysselsättning till ca 50 medborgare. Verksamheten är indelad i olika grupper utifrån behov och intresse där företagsgruppen har en egen adress och besöks av ca 10 medborgare.
Drivs du av att få andra människor att växa? Vill du arbeta för ökad livskvalitet och självständighet för våra medborgare? Då är du välkommen att söka till oss!
* Gymnasial eller yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet.
* Minst ett års arbetslivserfarenhet av funktionsstöd/LSS där du arbetat med personer med autism eller utmanande beteende och/eller tydliggörande pedagogik. Meriterande är det om du har arbetat på daglig verksamhet.
* Goda datorkunskaper och dokumentationsvana
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Minst B-körkort för manuell växlad bil
* God fysisk förmåga, eftersom arbetet innehåller aktiviteter med medborgarna samt omvårdnadsmoment.
Utöver ovan är det framförallt av vikt att du har god självkännedom, är trygg i dig själv, är lyhörd, tar ansvar och samarbetar väl med alla du möter. Du är flexibel, öppen och ser möjligheter istället för hinder och gillar att ha olika arbetsplatser under en arbetsvecka. Du använder din analytiska förmåga och strävar efter att förbättra verksamheten för våra medborgare.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister visas.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön
