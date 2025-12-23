Stödassistent till bostad med särskild service i Mölnlycke
2025-12-23
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du, tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor, bidrar till att skapa trygghet, god omvårdnad och stöd i vardagen för våra brukare, samt möjliggör en meningsfull och aktiv fritid. Arbetsuppgifterna är varierande och utformas utifrån varje individs behov, resurser och förutsättningar. I arbetet ingår bland annat inköp, matlagning, städning och deltagande i fritidsaktiviteter. Du ansvarar även för social dokumentation, ombudsuppdrag samt läkemedelshantering enligt delegation. Vårt arbetssätt är lågaffektivt och strukturerat med fokus på att stärka den enskildes självständighet.
Arbetet kan stundtals vara både krävande och fysiskt ansträngande, vilket förutsätter att du är trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga.
Härryda kommun arbetar med att minska andelen timanställda och istället öka grundbemanningen. Vi tillämpar därför samplanering, vilket innebär att du kommer att göra en del arbetspass på andra enheter, men din huvudsakliga arbetstid utförs på din så kallade hemmaenhet.Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har både vilja och förmåga att arbeta i team, samtidigt som du kan ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du har en positiv inställning och ser möjligheter där andra ser hinder. Du är uppmärksam på vad som behöver göras och tar gärna egna initiativ. Det är viktigt för oss att du värdesätter gott samarbete och själv bidrar till ett positivt och trivsam arbetsklimat. Har du dessutom en god portion humor ser vi det som ett extra plus.
KompetenskravFör att vara aktuell i rekryteringen ska du uppfylla nedan:
• Du har gått omvårdnadsprogrammet och är undersköterska/stödassistent eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Goda datorkunskaper
Meriterande
• B-körkort
• Du har erfarenhet av att jobba med, personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Du har erfarenhet av arbetsmetoderna lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.
• Du har erfarenhet av TimeCareMultiAccess och Treserva.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke.Din ansökan kommer du att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
