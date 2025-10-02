Stödassistent till Boendestödet i Backa
2025-10-02
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vill du vara delaktig i ett team med över 100 års erfarenhet av socialt arbete?
Vill du ha ett socialt och aktivt arbete?
Vill du göra skillnad i någons vardag?
Välkommen att söka till oss!
Vi söker två nya engagerade kollegor!
Boendestöd i Backa verkställer beslut inom boendestöd med särskild inriktning på målgrupper inom socialpsykiatri, neuropsykiatri och samsjuklighet. Enheten består av cirka 25 medarbetare, varav 2 är pedagoger. Vi utgår från Rimmaregatan.
Om rollen som boendestödjare:
Som boendestödjare ger du stöd i hemmet till individer inom en bred och varierad målgrupp. Du kommer att möta personer med psykiska funktionsvariationer, såsom personlighetsstörningar, samt individer med neuropsykiatriska diagnoser, samsjuklighet och missbruksproblematik.
Rollen kräver att du arbetar självständigt, tar stort ansvar och har ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt. Du bidrar till att individen tar tillvara på sina egna resurser och åstadkommer förändring i sin vardag. Insatserna kan inkludera praktiskt och socialt stöd i hemmet, skapa och upprätthålla struktur och rutiner, stärka sociala kontakter, främja meningsfull sysselsättning, bryta isolering samt arbeta vräkningsförebyggande.
Du kommer att ha en central roll i att samverka med socialsekreterare och andra aktörer såsom sjukvården och Försäkringskassan. Social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med dina kollegor utvärderar ni och följer upp insatserna kontinuerligt i syfte att utveckla enheten.
För att kunna utföra arbetet på ett effektivt och flexibelt sätt kommer du att ha tillgång till egen tjänstetelefon.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid men tjänstgöring fram till ca kl 20:00 kan förekomma en gång i veckan utifrån individens behov. Kvalifikationer
För tjänsten som stödassistent krävs en examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av MI (Motiverande Samtal) och ESL (Ett Självständigt Liv).
Det är ett krav att du har erfarenhet av LAB (Lågaffektivt Bemötande) och IBIC (Individens behov i Centrum). Även erfarenhet av arbete inom missbruk och psykisk ohälsa är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom NPF.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
