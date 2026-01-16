Stödassistent till Boendestöd SVO - Stödteam
2026-01-16
Som stödassistent i Stödteamet utgör du ett pedagogiskt och psykosocialt vardagsstöd för de boende. Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.Verksamheten är en del av sektor vård och omsorg, Skövde kommun.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för. Leenden, tacksamhet, förtroende, skratt, vänskap och livshistorier- här är du alltid uppskattad och betydelsefull.
För att kunna ge de bästa förutsättningarna för att våra brukare/patienter ska få en så bra stöd och omsorg som möjligt och att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande utbildning och kompetensutveckling och om du vill finns alla möjligheter att testa olika roller och att göra intern karriär.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett givande och utvecklande arbete. I rollen som stödassistent inom boendestöd har du möjlighet att bidra till att våra brukare ska kunna få en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du flera olika brukare genom att vara ett praktiskt och vardagligt stöd. På ett pedagogiskt sätt stimulerar och motiverar du individen till delaktighet och ett självständigt liv.
Du hjälper brukarna med att planera, strukturera och genomföra vardagens olika sysslor. Boendestödet är huvudsak stödjande, tränande motiverande - inte kompenserande. Vi arbetar för att stärka den enskilde i att bibehålla och utveckla sina egna förmågor.
I din roll kan du också behöva vara stöd i kontakter och besök till hälso-och sjukvård och andra myndigheter.
Arbetet är förlagt på schemalagd arbetstid, dag, kväll och varannan helg.
• "Fantastiskt roligt jobb, man gör gott. Man går hem och känner att man har gjort ett bra jobb och hjälpt andra. Det är ett tacksamt jobb, man ger vardagen en guldkant".
Vi söker dig med gymnasieutbildning och godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning. Det är positivt (men inget krav) om du har kunskap om samtalsmetodik, som motiverande samtal (MI), sociala berättelser eller ritprata. Erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är också meriterande.
Som person är du lugn och trygg och har ett respektfullt, gott och anpassat bemötande. Du har en förmåga att bygga förtroende. För att lyckas i rollen ser vi också att du behöver vara mycket flexibel och snabbt kunna anpassa dig till olika situationer. Arbetet är förenat med stort ansvarstagande, förmåga att planera och fatta beslut, samarbeta och samverka. En personlig mognad och trygghet krävs för att kunna möta individer och deras olika behov av stöd. Du har förmåga att ta eget ansvar i din yrkesroll, är initiativrik och van vid att arbeta självständigt.
I den här rollen är det viktigt att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska eftersom du och brukaren behöver förstå varandra, men också för att kunna genomföra dokumentation. Du har datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation.
En förutsättning för att du ska kunna jobba hos oss är att du har körkort och att du kan cykla.
• Att vilja stötta och utveckla andra människor är en av de egenskaper som behövs allra mest i vårt samhälle. Och du som har den i dig är den verkliga framtiden.
Vid anställning ska utdrag från polisens belastningsregister kunna visas.
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om sektor vård och omsorg: https://www.skovde.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/tjanstepersonsorganisation/sektor-vard-och-omsorg/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
