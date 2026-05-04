Stödassistent till BmSS i Centrum
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-05-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter
Vi rekryterar nu en stödassistent för tillsvidareanställning samt två stödassistenter för vikariat till Åkerviolens bostad med särskild service (BmSS).
Åkerviolen är ett boende med sex hyresgäster och vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
På verksamheten har vi hyresgäster med varierande och stundtals omfattande omvårdnadsbehov. I det dagliga arbetet använder vi metoder som lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, tecken som stöd och alternativ och kompletterande kommunikation.
Som stödassistent stödjer du hyresgäster utifrån individuella behov för ett gott och självständigt liv. Utgångspunkten är att hyresgäster ska vara delaktiga och kunna påverka beslut och insatser efter egen förmåga. Du kommer att vara ett stöd i vardagen, från kommunikation, fritidsaktiviteter och hushållssysslor till medicinhantering enligt delegation. Arbetet innefattar också samverkan med personer som gode män, socialsekreterare och anhöriga.
I arbetet ingår att upprätta och följa genomförandeplaner utifrån hyresgästernas behov samt att motivera hyresgäster i deras vardag. Det kan vara att uppmuntra till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid. Som stödassistent bidrar du också till att skapa en positiv och avslappnad atmosfär där det finns utrymme för glädje och en trivsam stämning, vilket gör vardagen mer meningsfull för hyresgästerna.
All social dokumentation sker i Treserva. Digitala hjälpmedel används både av medarbetare och hyresgäster, så vi söker dig som är nyfiken och vågar tänka nytt.
Verksamheten är en dygnet runt-verksamhet där vi utgår från hyresgästernas behov. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, sovande jour samt helger. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Vid behov kan du även behöva arbeta på de närliggande boendena som vi samarbetar med.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver därför ha godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om du inte uppfyller språkkravet kan du komma att behöva göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att du har erfarenhet av att ha arbetat med hot och våld och utmanande beteende.
Meriterande:
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av målgruppen intellektuell funktionsnedsättning samt autism.
Vi söker dig som är flexibel och lugn, kan ställa om snabbt vid förändringar, är positiv och stresstålig samt behåller ett gott lugn även i utmanande situationer. Vi ser också att du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande och du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll.
Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av följande metoder:
LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd och IBIC (Individens behov i centrum), studie tre samt gått utbildning i durewallmetoden. Anställningsvillkor
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga examensbevis och betyg under övriga filer.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
Trygg anställning med goda anställningsvillkor
Heltid med möjlighet till deltid
Introduktion vid nyanställning
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Lägg med intyg för slutförd utbildning i övriga filer.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av "Blankett för att kontrollera egna uppgifter" (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Kommunal, Facklig Företrädare goteborg.vast@kommunal.se 010-4429495 Jobbnummer
9889467